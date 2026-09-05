05.09.2026 | 12:45

От „премахване на Пеевски“ до „Илияна Йотова – президент“: Как се променят Фейсбук групи преди изборите

Ето каква е историята на двамата основни играчи на предстоящите избори

До президентските избори остават по-малко от два месеца, но кампанията в социалните мрежи вече е факт. Двете основни кандидатури, обявени до момента, са подкрепената от управляващите Илияна Йотова и Андрей Гюров – приветстван от опозиционните партии „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Те се популяризират чрез личните си страници в социалните мрежи, чрез видеа, както и групи в тяхна подкрепа. Каква обаче е историята на Фейсбук групите около Йотова и Гюров?

Групите за Йотова

Най-голямата група в подкрепа на Йотова сега носи името „Илияна Йотова е нашият президент“. Тя има 53 хил. членове, не е нова и в годините назад се е наричала по три други начина.

Създадена е през юли 2023 година с името „ИСКАМЕ ОСТАВКА НА КАБИНЕТА ДЕНКОВ -ГАБРИЕЛ“. През февруари 2024 г. е прекръстена на „Искаме Оставката на националните предатели от Сглобката“, а от лятото на същата година допреди няколко дни се е казвала „Премахване на Пеевски от българската политика“.

Последната промяна на името – вече в подкрепа на Йотова – става на 30 август тази година. Това е около месец след обявеното от Йотова намерение да се кандидатира за президент и дни преди да съобщи, че кандидатът ѝ за вице е шефът на БТА Кирил Вълчев.

Сред администраторите на тази група са Николай Бареков, страници с име „Харесай и сподели“, няколко с име Йордан Бонев, както и дори „Европеец“.

Впечатление прави, че има две страници с име „Харесай и сподели“. Едната има добавка в заглавието „истината“ и е създадена през февруари 2023 г. Оттогава тя има изключително малко публикации – общо под 20. От тях 17 са от месеца на създаването ѝ и споделят линкове от вече несъщестуващ сайт с название ifnews.eu. Повечето са на международна тематика, а заглавия от сорта „Днес Путин ще направи важно послание към целия свят“, явно са примамка за кликове към сайта.

Има и две публикации от 2024 година. Едната е срещу „Продължаваме промяната“ от време на т.нар. „сглобка“ с ГЕРБ, като е споделен линк от неактивния в момента сайт еднодневка novinibezcenzura.eu, в който се говори за наети от партията лобисти в САЩ. Втората публикация от 2024 г. е линк към сайта bnews, който от създаването си се свързва с Николай Бареков. Във въпросната публикация се говори за акцията срещу тогавашния главен секретар на МВР Живко Коцев, провела се малко преди парламентарните и европейски избори през 2024 година. Оттогава досега в „Харесай и сподели“ не е публикувано нищо.

Втората страница с име „Харесай и сподели„, която сега е администратор на групата „Илияна Йотова е нашият президент“, е създадена през април 2023 година. Тя е била по-активна от другата със същото име и съдържа 33 публикации на собствената си стена. Част от тях са свързани с Русия, други са срещу ПП, трети са носталния по социализма. Публикациите ѝ са в рамките на няколко месеца през 2024 година.

Друг администратор на групата в подкрепа на Йотова е създадената на 17 август тази година страница с името „Европеец“. Тя има публикации само на 18 август, когато са качени няколко AI генерирани видеа на евротематика – трябва ли Европа да има обща армия, за правата на потребителите в ЕС, за еднополовите бракове, както и за това как AI променя работната среда.

Сред администраторите на „Илияна Йотова е нашият президент“ има няколко страници, които носят името Йордан Бонев – човек, който преди над 10 години придоби популярност като дясната ръка на Бисер Миланов-Петното. Една от тях, носеща значка „експерт в групата“, не е публикувала нищо от септември 2025 година. Преди това тиражира линкове към bnews, освен това обаче има и статуси, както и видеа на Бонев. Ключова част от съдържанието му е насочена срещу приемането на еврото.

Към момента втората по численост група за Йотова се казва „Аз подкрепям Илияна Йотова за президент на България“ и наброява около 52 500 членове. Тя също е претърпяла метаморфози. Създадена през 2023 г. с име „ИСКАМЕ ОСТАВКА НА КАБИНЕТА НА ГЕРБ-ДПС“, от лятото на 2024 г. се преименува на „Да освободим България от Пеевски“.

И тази група, също като първата, на 30 август си сменя името и става група в подкрепа на Йотова.

Сред администраторите ѝ също се виждат страници с име Йордан Бонев и „Харесай и сподели“.

Друг общ администратор на двете групи е страницата „Ответна Реакция“, създадена през май тази година под името „Любопитко“, но прекръстена на 20 юни. С първото си име публикува AI видеа за Васил Левски, цитати за родителите и децата, картинки за оцветяване, честитки за деня на детето.

След това обаче рязко сменя насочеността си и се впуска в политиката.

Сред администраторите на „Аз подкрепям Илияна Йотова за президент на България“ има и фейсбук страница с името Ifnews.eu , което отново е връзка между тази група и „Илияна Йотова е нашият президент“.

Третата по-голяма група в подкрепа на Йотова се казва „Подкрепям ПРЕЗИДЕНТА на България ИЛИЯНА ЙОТОВА“ и има 12 700 членове. Създадена е на 23 януари тази година, когато Йотова официално пое президентския пост от напусналия „Дондуков“ 2 настоящ премиер Румен Радев. За разлика от другите две групи, тази не е сменяла името си.

Подкрепата за Гюров във Фейсбук

Най-голямата група във Фейсбук в подкрепа на Андрей Гюров се казва „Андрей Гюров за единството на нацията“ и има 48 хил. членове. Тя е създадена през 2021 година, като не е ясно какво е било първоначалното ѝ име, но през декември 2023 година, по времето на правителството „Денков“, е кръстена „Кирил Петков – началото на ПРОМЯНАТА“. Самият Гюров започва политическата си кариера като депутат от ПП и председател на парламентарната им група през 2021 година, следват поредица от избори, а през 2023 година по време на т.нар. „сгобка“ между ПП-ДБ и ГЕРБ е избран за подуправител на БНБ, но последва сага за отстраняването му от поста с аргумента, че се е забавил с излизането от управата на няколко дружества.

Въпросната група сменя името си от „Кирил Петков – началото на ПРОМЯНАТА“ на „Андрей Гюров за единството на нацията“ през юни тази година. Към онзи момент той все още е служебен премиер, избран от Йотова от списък с хора на държавни позиции, които могат да поемат поста. Оттогава групата не е променяла името си. Администраторите на групата са петима, сред тях е Ивайло Мирчев, съпредседател на партия „Да, България“, част от коалицията „Демократична България“.

Втората по численост група в подкрепа на Гюров наброява над 22 хил. членове. Тя обаче никога не е променяла името си и от самото начало се нарича „Андрей Гюров за Президент на България“. Създадена е през март тази година, докато Гюров е служебен премиер.

Третата група в негова подкрвепа е от април тази година, когато той все още е начело на служебната власт. Групата има 5 хил. членове и се казва „АНДРЕЙ ГЮРОВ ПРЕЗИДЕНТ“.

Mediapool