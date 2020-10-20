Бербатов влиза в битката за БФС

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Силовото ведомство не е представило никакви доказателства за твърденията си, съобщи "БОЕЦ"

Докато близо 8 - те млрд. евро от ЕС не бъдат раздадени, тъжният шумкар Бойко ще трябва да обикаля ниви и села с джипката, за да ни разфокусира недоволството