22.09.2026 | 10:46

Крушарски: Оттеглям се тотално от „Локомотив“ (Пд), няма да опростя дълговете към мен

Той държи бъдещият притежател на акциите да внесе банкова гаранция

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че е взел категорично и окончателно решение за бъдещето на клуба след ескалирането на напрежението между него и привържениците и организирането на поредица протестни събития, призоваващи го да напусне.

Бизнесменът е готов да подари мажоритарния дял от акциите в клуба на някого от настоящите членове на Съвета на директорите. Условието е в касата да бъдат депозирани 3 милиона евро като гаранция, че отборът ще довърши без тежки катаклизми сезона в efbet Лига, а детско-юношеската школа ще може да функционира нормално.

„Подчертавам, че не искам тези пари за себе си. Това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в Първа лига. В крайна сметка имам право да видя, как ще се грижат за клуба, който повече от 10 години е под мое управление. Аз имам незабравими моменти с Локомотив, но и доста нерви и усилия съм похабил в него. Няма как да ме изкарат мен виновен, ако съсипят всичко“, коментира Крушарски пред „Мач Телеграф“ и подчерта, че в момента той на практика не участва в управлението на Локо, а тримата членове на Съвета на директорите – Тома Цилев, Нина Вангелова и Ташо Ташев – са пловдивчани.

Именно ескалиралото напрежение с част от привържениците и получените заплахи са променили първоначалната му позиция за финансовите отношения с клуба.

„Ще поема риска, който носят заплахите, които получавам в телефона си. Именно те ме накараха да променя решението си. Заявявам най-категорично, че няма да опростя задълженията, които клубът има към мен“, каза бизнесменът. Той даде да се разбере, че ще търси докрай сумите, за които има необходимите документи.

„Тези заплахи ме амбицираха да отстоявам правото си, защото в крайна сметка всичко си има граници. Аз определено съм дал много повече на Локомотив и подарявам базата в „Тракия“, защото нея съм я направил за децата. Но за всичко, за което има надлежните документи, нека са наясно, че ще си го търся докрай“, категоричен бе той.

Собственикът постави и конкретен въпрос към бъдещите управляващи клуба – откъде ще идват парите за месечната издръжка.

„Да ми покажат как ще осигуряват по 200 000 евро месечно за издръжката на отбора и да заповядат. Аз като фен и обикновен член на клуба ще давам по 10 000. Те трябва да намерят останалите 190 000. Наслушал съм се на приказки, но когато стане дума за изваждане, все аз съм бил човекът“, отсече Крушарски. В края на изявлението си той даде ясно да се разбере, че думите му трябва да бъдат приемани като тотално оттегляне не само от управлението, но и от издръжката на Локомотив.

„Не формално, оттеглям се тотално“, отсече Крушарски.