22.09.2026 | 10:51

Цените на дизела шокираха и Тръмп: Натиска Зеленски да спре ударите по руските рафинерии

Вашингтон се тревожи, че атаките свиват световните доставки точно когато горивото поскъпва рязко и в САЩ, и в Европа

Дизеловата криза стигна чак до Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп настоява Володимир Зеленски да ограничи украинските удари по руските петролни рафинерии, тъй като според Вашингтон те допълнително свиват предлагането на дизел на световния пазар. Така тема, която българските шофьори вече усещат директно на колонките, се превърна и в проблем на най-високо политическо ниво.

„Зеленски трябва да направи едно нещо – да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. Американският президент посочи, че Украйна разполага с други военни цели, но атаките срещу нефтопреработвателните мощности според него „вредят на света“ чрез ограничаването на доставките.

Financial Times съобщава, че Тръмп отново е поставил въпроса пред Зеленски в пряк разговор. Желанието на американската администрация е повече руски нефтопродукти да остават достъпни за световния пазар, за да бъде намален натискът върху цените. Това поставя Вашингтон в деликатна ситуация – САЩ продължават да подкрепят Украйна, но в същото време искат Киев да ограничи една от кампаниите, които нанасят реални икономически щети на Русия.

Причината е видима на пазара. Половината от най-големите руски производители на дизел са били принудени да намалят или временно да прекратят част от производството си след украински атаки, съобщи Reuters. Русия от своя страна ограничи износа на горива, за да предпази собствения си вътрешен пазар.

Украйна защитава ударите по рафинериите като част от военната си стратегия. Киев посочва, че нефтената индустрия носи приходи за руската държава и снабдява военната машина с горива. След последната масирана атака Зеленски заяви, че са поразени ключов обект на руската петролна индустрия и логистична инфраструктура.

Дизеловият недостиг обаче не може да бъде обяснен само с войната между Русия и Украйна. Пазарът е под силен натиск и заради сътресенията в Близкия изток, ограниченията на доставките и проблемите около ключови транспортни маршрути. Именно комбинацията от тези фактори изстреля цените нагоре.

В САЩ дизелът премина 6 долара за галон, а проблемът вече удря директно транспортните компании и фермерите. В България средната цена достигна 1,95 евро за литър, след като само за месец нафтата поскъпна с над 7%. Натискът продължава и в голяма част от Европа.

Така украинските удари по руските рафинерии вече имат ефект далеч извън фронта. За Киев те са инструмент за отслабване на Русия, но за Тръмп се превръщат и в проблем с цената на горивото у дома. И ако допреди седмици скъпият дизел изглеждаше основно като грижа на шофьори и превозвачи, сега за него вече лично говори и американският президент.