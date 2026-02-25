25.02.2026 | 18:05

Безпрецедентно! Десетки прокурори са готови на бунт срещу Сарафов

Всеки, включително прокурорите, има право на изразяване и на мнение, припомнят те

Общо 15 прокурори излязоха с безпрецедентно отворено писмо до Асоциацията на прокурорите, в което остро критикуват публична кампания срещу прокурора Владимир Николов. Според тях асоциацията нарушава устава на съсловното обединение и поставя под съмнение защитата на професионалните права на магистратите.

Подобно нещо в прокурорската асоциация, която служи като патерица на главния прокурор, не се е случвало никога.

Самият прокурор Владимир Николов проговори за „джуджетата“ в съдебната власт през миналата седмица, след като бе отстранен от позицията на окръжен прокурор на Плевен. Месеци преди това той бе торпилиран и от шефския пост в Асоциацията на прокурорите.

„Прокуратурата трябва да е независима от външни и вътрешни влияния, за да може да си върши работата. Обръщам се към колегите си, когато извръщаме лице, нещата не се случват както трябва. „Джуджетата“ ги е страх от светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси, и „Джуджета“, и приятели, и „Семейства“, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това, и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това“, заяви пред бТВ прокурорът Владимир Николов.

След това в интервю за „Сега“ прокурорът каза, че е получил ясно послание през колеги, че говоренето срещу Борислав Сарафов е равно на самоубийството. Дълго време Владимир Николов играеше ролята на поддръжник на Сарафов, но до април 2025 г. Тогава Сарафов обяви, че му иска оставката с мотив, че Николов не е изпълнявал стриктно служебните си задължения и нарушавал принципа на случайното разпределение на преписки и дела. По думите му Сарафов лично се е намесил в кампанията за избор на ръководство на Асоциацията на прокурорите.

Сега 15-те прокурори казват, че ръководството на прокурорската асоциация е предприело „кампания по персонална атака“ срещу магистрат, изразил мнение в публичното пространство. Те подчертават, че правото на свободно изразяване по чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека важи и за прокурорите.

„Управляващият орган на демократична съсловна организация трябва да има висок праг на търпимост към критика“, се казва в отвореното писмо позицията. Според подписалите я, острата публична реакция срещу техен колега не само ограничава демократичните принципи, но и противоречи на устава на самата асоциация.

Писмото е подписано от прокурорите Ивайло Илиев, Ралица Първанова, Гинка Чинова, Иво Радев, Дияна Илиева, Николай Пачевски, Владимир Радоев, Мирослава Митева, Мария Георгиева, Даниела Методиева, Веселина Николова, Георги Балков, Борислава Александрова, Ивайло Тодоров, Виолета Ангелова.

В писмото се поставя и директен въпрос към ръководството, чии интереси защитава на практика Управителният съвет със своето становище.

Редовите членове обръщат внимание и на момента на изнасяне на критиките. Според тях обвиненията срещу Николов се появяват близо 10 месеца след края на председателския му мандат и едва след като той е изразил публична позиция пред медиите.

Прокурорите призовават Управителния съвет към откритост, спазване на устава и уважение към членовете на организацията. Те подчертават, че публични атаки срещу дори един член на съсловното обединение са недопустими, особено когато идват от неговото ръководство.

Подписалите настояват позицията им също да бъде публикувана на официалната интернет страница на Асоциацията на прокурорите в България, тъй като представлява становище на членове на организацията и засяга въпроси от обществен интерес.

В четвъртък Пленумът на ВСС ще разгледа искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за сваляне на Борислав Сарафов от шефския пост в прокуратурата.