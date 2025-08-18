18.08.2025 | 10:47
БФС загуби дело за над 300 000 евро
Федерацията претърпя провал и в CAS по иска на бившия национален селекционер Младен Кръстаич
Младен Кръстаич

Българският футболен съюз (БФС) загуби и на последна инстанция делата срещу бившия национален селекционер Младен Кръстаич и асистентите му Стефан Янкович и Неманя Милинчич. За това съобщи специалистът по спортно право Георги Градев, който приложи и становищата на Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS), към който се бе обърнал БФС, след като бе осъден първоначално от ФИФА.

Сега обаче футболният съюз ще трябва да плати не само компенсацията за Кръстаич и помощниците му, която е общо 312 000 евро, но и разходите по делата в CAS, които са арбитражни разноски плюс 18 000 швейцарски франка (по 6000 за всяка от трите жалби). Което прави малко над 331 100 евро без арбитражните разноски.

Младен Кръстаич и екипът му водиха мъжкия национален отбор на България от юли 2022 г. до 26 октомври 2023 г., като бяха освободени заради незадоволителни резултати (3 победи, 3 равенства и 6 загуби). Скоро след оповестената от БФС раздяла стана ясно, че сръбският треньор не е доволен от начина на прекратяване на контракта и ще търси правата си във ФИФА.

„Защитата на БФС в тези производства е показала пълна липса на опит и разбиране на правилата и практиката на ФИФА и КАС. Вместо да изграждат аргументи върху съществуваща юриспруденция, адвокатите на БФС залагат на кухи възражения за приложимо право, липса на юрисдикция и „основателни причини“, които очевидно не издържат. Защита, построена върху националното право, няма как да издържи в КАС при тези обстоятелства“, коментира Градев. Той отново хвърли вината за този голям дълг върху вече бившия президент на БФС Борислав Михайлов, но посочи като грешка на настоящия – Георги Иванов, че е отделил средства за подобно безнадеждно обжалване, вместо да осигури екип за преговори по подобни спорни казуси.

