Бивш депутат на Доган се върна на работа в „Лукойл“ за 1700 евро на месец

Дългогодишният бургаски депутат Севим Али, който беше част от всички Народни събрания от 44-ото до 51-ото, изненадващо се е върнал на работа в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – предприятието, в което работеше преди влизането си в националната политика, съобщи Флагман.
По информация на наши източници, отлично запознати с процесите в рафинерията, Али е възстановен на длъжност „оперативния персонал“ – позиция далеч от управленските нива в дружеството, с възнаграждение от около 1700 евро. Работното му място е било запазено още от 2017 г. и след края на депутатския му мандат той на практика се е върнал там, откъдето започна пътят му към голямата политика.
Ходът е любопитен най-вече заради мащаба на политическата кариера, която айтозлията изгради през последните девет години. Влизането му в парламента през 2017 г. стана след една от най-необичайните изборни въртележки в Бургаско. Севим Али беше трети в листата на ДПС след Камен Костадинов и Дурхан Мустафа, но деветият Ангел Исаев събра 3366 преференции заради феномена 9/9 и размести подреждането и не се отказа от мястото си. Камен Костадинов пое отговорност за действията му и сам напусна Народното събрание, за да освободи място за Дурхан Мустафа, но и той отказа мандата с аргумента, че не желае „служебна победа“. Така редът стигна до Севим Али, който на 10 май 2017 г. официално стана народен представител и повече от осем години не излезе от парламентарната политика.
Севим Али пое фронтално политическата кампания на догановото крило в региона. Той обикаляше общините, събираше местните активисти и настояваше, че „автентичната общност“ остава при основателя на ДПС. Резултатът в Айтос през октомври 2024 г. даде аргумент на тази теза – тогава АПС получи 21,52% срещу 11,67% за „ДПС – Ново начало“. Именно Айтос остана един от районите, в които лагерът около Доган успя да запази значителна част от старите структури.
С политическата война дойде и друга, далеч по-лична атака срещу Али. Той стана жертва на компроматна война, в която му приписаха любовница. Самият той отрече и до ден днешен е със съпругата си и действителон има здраво семейство.
Вторият фронт на атаките беше свързан със строителния бизнес. В политическите среди се твърдеше, че Али има икономически интереси в сектора чрез дългогодишния си съратник и общински съветник в Айтос Юзджан Юмер. Юмер действително е свързан с действащи дружества, сред които строителната „ЕМ ЕНД СИ СТРОЙ“ ООД, а днес е председател на групата на АПС в Общинския съвет в Айтос.
Завръщането му като редови служител в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ придава нов оттенък на тези стари обвинения. Ако политикът действително стоеше зад значим строителен бизнес, както се твърдеше в разгара на вътрешнопартийната война, решението му да се върне към оперативна длъжност в рафинерията изглежда най-малкото необичайно. Това само по себе си не доказва или опровергава всяко твърдение от миналото, но показва фактическото му положение днес – след края на парламентарната кариера Али отново получава трудовото си възнаграждение като служител на предприятието. За човек, който до неотдавна беше заместник-председател на парламентарна група и част от национално партийно ръководство, контрастът е впечатляващ.
Севим Али продължава да е фактор в Алианса за права и свободи, който изглежда като чудесна алтернатива в смесените райони след срива на ДПС на Делян Пеевски. Дали ще се пробва отново да заздрави структурите – първо на местно ниво, а после и на национално – времето ще покаже. Но едно е сигурно – Севим Али е още твърде млад, за да се оттегля от обществения живот. Той е на 45 години.
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