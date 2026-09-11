11.09.2026 | 19:57

Бивш депутат на Доган се върна на работа в „Лукойл“ за 1700 евро на месец

Той е възстановен на длъжност "оперативния персонал" - позиция далеч от управленските нива в дружеството

Дългогодишният бургаски депутат Севим Али, който беше част от всички Народни събрания от 44-ото до 51-ото, изненадващо се е върнал на работа в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – предприятието, в което работеше преди влизането си в националната политика, съобщи Флагман.

По информация на наши източници, отлично запознати с процесите в рафинерията, Али е възстановен на длъжност „оперативния персонал“ – позиция далеч от управленските нива в дружеството, с възнаграждение от около 1700 евро. Работното му място е било запазено още от 2017 г. и след края на депутатския му мандат той на практика се е върнал там, откъдето започна пътят му към голямата политика.

Ходът е любопитен най-вече заради мащаба на политическата кариера, която айтозлията изгради през последните девет години. Влизането му в парламента през 2017 г. стана след една от най-необичайните изборни въртележки в Бургаско. Севим Али беше трети в листата на ДПС след Камен Костадинов и Дурхан Мустафа, но деветият Ангел Исаев събра 3366 преференции заради феномена 9/9 и размести подреждането и не се отказа от мястото си. Камен Костадинов пое отговорност за действията му и сам напусна Народното събрание, за да освободи място за Дурхан Мустафа, но и той отказа мандата с аргумента, че не желае „служебна победа“. Така редът стигна до Севим Али, който на 10 май 2017 г. официално стана народен представител и повече от осем години не излезе от парламентарната политика.

Това, което започна почти случайно, постепенно се превърна в устойчива политическа кариера. Али беше депутат в 44-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. От третия човек в бургаската листа през 2017 г. той стигна до водач на ДПС в региона, член на Централното оперативно бюро на партията, а в 51-ото Народно събрание и до заместник-председател на парламентарната група на Алианса за права и свободи. През 2026 г. вече беше водач на АПС едновременно в Бургас и Разград и част от най-тясното ръководство на формацията. Това, което започна почти случайно, постепенно се превърна в устойчива политическа кариера. Али беше депутат в 44-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. От третия човек в бургаската листа през 2017 г. той стигна до водач на ДПС в региона, член на Централното оперативно бюро на партията, а в 51-ото Народно събрание и до заместник-председател на парламентарната група на Алианса за права и свободи. През 2026 г. вече беше водач на АПС едновременно в Бургас и Разград и част от най-тясното ръководство на формацията.

Истинският политически тест за него дойде при разцеплението в ДПС през лятото на 2024 г. Докато все повече фигури в партията се ориентираха към набиращия сила Делян Пеевски, Али остана сред хората, които открито застанаха зад Ахмед Доган. Заедно с останалите бургаски депутати от този лагер той беше изключен от парламентарната група на ДПС, но не смени позицията си. От този момент започна ожесточена битка за местните партийни структури, в която Бургаско и особено Айтос се превърнаха в едни от важните терени на конфликта.