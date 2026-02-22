22.02.2026 | 10:28

Бивш стопанин на имота: Под хижа „Петрохан“ има тунел, влизал съм в него

Имотът е построен по този начин през 80-те години и мястото е било тренировъчен център за различни организации.

Под хижата в Петрохан има тунел, който тръгва към Северна България и е част от мрежа от подоби подземни проходи. Това потвърди пред „България Днес“ Евгени Вълкачовски – управител на туристическото дружество, стопанисвало имота преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев.

„Има такова нещо“, категоричен бе Вълкачовски. Първа за мистериозния проход, за който разследващите до момента не са обелили нито дума, съобщи София Андреева, майката на Валери Андреев, момчето, което се е отделило от групата на Калушев и е подало сигнал към службите за дейността му. В два поста във фейсбук Андреева разказа, че от хижата има тунел, водещ към Северна България. Имотът е построен по този начин през 80-те години и според думите на Андреева мястото е било тренировъчен център за различни организации.

„Доколкото ми е известно, тунелът започва от крилото, което някога е горяло“, конкретизира Андреева и поясни, че чак сега споделя за подземния коридор, защото била изключила за него след първоначалния шок. Майката на Валери дори задава риторичен въпрос дали полицията зазижда или проучва прохода.

„Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият“, заключва София Андреева.

Самият Евгени Вълкачовски, който потвърди за наличието на тайния проход, е в ръководствата на няколко туристически дружества, включително на „Монтана“, което в миналото е стопанисвало хижа „Петрохан“, преди тя да бъде отдадена на бащата на бившето правно острие на ГЕРБ и настоящ столичен нотариус Искра Фидосова. Фидос Симеонов държи хижата от 2005-а до началото на 2020-а, когато по официални данни я продава на Калушев и компания за 96 000 лв. Според запознати след сделката бай Фидос бил предупреден от рейнджърите да не се мотае в района и той не бил ходил до хижата от онзи момент нататък.

Вълкачовски обясни, че тунелът датира от около 1985 година и краят му стига в близост до село Бързия. През галерията минава тръба, по която е качена вода към хижата. Тя минава под друг тунел, на който е изградена пречиствателна станция. Проходът е използван от различни служби и за други дейности в миналото, но неясно какви.

Самият Вълкачовски преди имал карта на мрежата от тунели. Той влизал в този от Петрохан, но само на 5-6 метра, след което имало срутени камъни. От 7-8 години не се бил качвал до хижата и няма представа дали групата на Ивайло Калушев или други хора са ремонтирали прохода. Това би обяснило настаняването на групата в хижата. Именно пещерняци биха били най-подходящи за възстановяването на система от подземни тунели.

Шефът на туристическото дружество вече е бил разпитван в полицията след шесторната смърт на Петрохан и под Околчица.

„Много неща знам, но ми казват да не ги казвам“, споделя той, но не уточнява дали „препоръката“ идва от разследващите. Смята, че от случая нищо няма да излезе, защото по думите му в него са забъркани ДАНС и УБО.

„Много неща са им ясни, но и много неща ще се покрият“, обобщава Евгени Вълкачовски.

По времето на бай Фидос около хижата няма заграждения

Той коментира и появилите се информации за тунел, който води чак до Сърбия и евентуално може да се ползва за трафик. Бил чувал за такъв проход и не изключва съществуването му, но не го е виждал. Основният проблем, който свързва с направата му е, къде е била изхвърляна изкопаната земна маса. Предполага се, че входът му е доста по на запад от Петроханския проход, за да се скъси разстоянието до държавната граница.

Самият Вълкачовски с гордост споделя, колко много е направил във времето за туристическото дело в района, а и на други места, където е работил. Той казва, че и бай Фидос бил съвсем добросъвестен хижар по времето, когато държал „Петрохан“. За стопаните през последните години направо не му се говори.

Сградата до османско кале

Хижа „Петрохан“ е разположена в местността Калето (до мястото е имало османско укрепление, „табия“), на 2 километра по асфалт от Петроханския проход. Открита е през 1983-та, по повод 60 години от Септемврийското въстание. Построена е на 1470 метра надморска височина, колкото „Камен дел“ на Витоша, за която от тази седмица се търси нов стопанин, или пък „Вада“ в Рила. Има разгъната площ от малко над 1100 квадрата, със стаи за 76 човека, със собствени санитарни възли, както и общи помещения. Двуетажната сграда е вдигната върху държавна земя, от което произтича въпросът доколко изобщо законни са били обримчващите я напоследък електропастири и вериги на пътя към нея, оформящи своеобразен парцел. Планинар разказа пред вестника, че табелите в района, предупреждаващи, че се стреля без предупреждение, се появили преди няколко години, след 2020-та. Преди това нямало заграждения, а самият бай Фидос бил отзивчив хижар и телефонът му можело да бъде открит на много места из планинарските форуми. Тогава вода се черпела с помпа от близък водоизточник, тоест стопанинът не е знаел за тайния тунел, качващ вода от района на Бързия или каскадата вече е била повредена. По времето на бащата на Фидосова около хижата има петли, които той обучава и за които „България Днес“ разказа в свой репортаж. Години наред в основното помещение гостите са посрещани от календар на футболния ЦСКА за 2013-а.