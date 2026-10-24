24.10.2026 | 13:31

Бизнес интереси или любовен триъгълник: Кой е Еюп Темиз, задържаният за убийството на Слави Бинев? (снимки)

МВР разглежда неуредени финансови отношения като водеща версия за разстрела в „Павлово“, докато медийни публикации свързват задържаните с общи бизнес проекти с жертвата.

Съдружие в имотна компания, предполагаеми лични отношения и неуредени финансови сметки са сред основните теми около разследването на убийството на Слави Бинев. В центъра на историята се оказва Ния Темиз, съпруга на Еюп Темиз, за когото се твърди, че е сред задържаните.

Официалните власти обаче не са обявили имената на тримата задържани.

Oбща снимка на Слави Бинев с Еюп Темиз вдясно и Бахри Танрикилу в средата който е шеф на турската федерация по таекуондо

Убийството на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“ постави във фокуса на общественото внимание неговите бизнес контакти и отношенията му с хора от близкото му обкръжение. По информация, огласена от ръководството на МВР, три лица, познати на Бинев и посещавали често адреса му, са били задържани след издирване с автомобил по магистрала „Тракия“ в района на тунел „Траянови врата“.

Според главния секретар на МВР Любомир Николов при задържането са установени двама души с турски произход и един с български произход. Открити са и две оръжия. По първоначални данни една от основните версии за престъплението е свързана с неуредени финансови отношения.

Ния Темиз — връзката между бизнесмена и задържаните

Името на Ния Темиз е посочено във връзка с отношенията ѝ със Слави Бинев и съпруга ѝ Еюп Темиз, според слухове. Справка в Търговския регистър показва, че Ния Темиз и Бинев са били съдружници във фирмата „Евинко“ ООД, която се занимава с изграждане и развитие на проекти в областта на недвижимите имоти.

Това бизнес обстоятелство е съществено, защото установява пряка корпоративна връзка между двамата. Само по себе си обаче то не доказва нито конфликт, нито участие на Ния Темиз в престъплението.

Между Ния и Бинев е имало лични отношения. Това твърдение не е равнозначно на официално установен факт и не бива да се представя като доказана причина за убийството.

Ния Темиз участва в дружеството „Евинко“ ООД заедно със Слави Бинев, както и в „Поланта“ ООД, свързана със сектора на благородните метали, скъпоценните камъни и изделията от тях.

Какво съобщи МВР за убийството?

По данни, представени от главния секретар на МВР Любомир Николов, трите лица са били познати на Бинев и са посещавали адреса му. След кратка среща на мястото свидетел чул изстрел, а заподозрените напуснали с автомобил „Лексус“.

Колата била засечена да напуска София, а тримата били задържани на около 54 километра от столицата, в района на тунел „Траянови врата“. При операцията били открити две оръжия — едното изхвърлено малко преди спирането на автомобила, а другото в чантичка на един от задържаните.

По информацията, представена на брифинга, Бинев е бил убит с един изстрел в главата. Разследващите разглеждат версията за неуредени финансови отношения, а задържаните са свързвани със строителен бизнес и проекти в София.

Тези обстоятелства са част от първоначално огласената информация. Окончателният мотив и индивидуалната роля на всеки от задържаните трябва да бъдат установени в хода на разследването.

Финансов спор или личен конфликт?

Публикациите за Ния и Еюп Темиз поставят въпроса дали евентуалният финансов спор е бил усложнен от лични отношения. Засега обаче не е публично представено достатъчно независимо потвърдена информация, която да позволи този въпрос да получи категоричен отговор.

Случаят привлича внимание и заради обществената биография на Слави Бинев — бизнесмен, бивш евродепутат и народен представител, както и дългогодишен спортен ръководител. Убийството му поставя въпроси за неговите делови отношения, но не дава основание автоматично да се приема, че всяка лична или бизнес връзка е свързана с престъплението.