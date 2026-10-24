24.10.2026 | 10:53

Убиха Слави Бинев!

Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово"

Убиха известния бизнесмен Слави Бинев. Той е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“, съобщава 24 часа.

В момент полицията разследва убийството. На мястото е пълно с криминалисти.

Слави Бинев е известен бизнесмен от прехода гравитиращ около мутренските групировки.

Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва Френската гимназия и Националната спортна академия. Предприемач, политик и европейски шампион по таекуондо, той е евродепутат през 2007–2014 г., първоначално избран от „Атака“. По-късно основава движението ГОРД. През 2014–2017 г. е народен представител от „Патриотичния фронт“ в 43-тото Народно събрание. За кратко оглавява парламентарната комисия по култура и медии, а през годините ръководи и Българската федерация по таекуондо.