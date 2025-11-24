24.11.2025 | 14:28
Боби Михайлов спешно откаран в болница след инсулт
Бившият президент на БФС откаран в ранните часове на деня в "Токуда"
Бившият президент на БФС Борислав Михайлов е приет в столична болница клиника, пише Блиц. Боби се е почувствал зле в дома си късно снощи, след което спешно е откаран в болница „Токуда“.
Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишната легенда на Левски и българския футбол.
В последните години Борислав Михайлов стои доста настрани от буйния футболен живот у нас, след като години наред беше начело на родната централа.
Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план – на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране