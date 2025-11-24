24.11.2025 | 14:28

Боби Михайлов спешно откаран в болница след инсулт

Бившият президент на БФС откаран в ранните часове на деня в "Токуда"

Бившият президент на БФС Борислав Михайлов е приет в столична болница клиника, пише Блиц. Боби се е почувствал зле в дома си късно снощи, след което спешно е откаран в болница „Токуда“.

Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишната легенда на Левски и българския футбол.

В последните години Борислав Михайлов стои доста настрани от буйния футболен живот у нас, след като години наред беше начело на родната централа.

Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план – на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години.