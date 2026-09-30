30.09.2026 | 12:33

Богатите също плачат

Колкото разкриха убийството на Алексей Петров, толкова ще разкрият и това на Илиян Филипов

България след 1989 година се превърна в мутренска държава. Още помня през 90 години как се разстрелваха хора от сенчестия бизнес на улицата. Отдавна гущерите откъснаха опашката си и на практика влязоха във властта.

Тази сутрин убиха в Пловдив ключов играч. Не само в бизнеса, но и в политиката, макар и никога пряко да не се е включвал в нея. Убийството е показно, а изстрелът в главата според мен сочи към професионален убиец.

Бизнесът на Илиян Филипов не само в Пловдив, е сериозен. Футболът дори няма да го коментирам, защото не той е причината. Само можем да гадаем какви интереси и защо конкретно е тази наказателна акция. И то показна.

Това, което аз знам е, че когато се сменя ключов играч на национално ниво във властта, тоест нова партия поема държавата, подкрепена от външните кукловоди, надолу се сменят играчите и лицата по места на някои от старите играчи.

Накратко – преразпределят се територии преди местните избори. Интересното е, че по моя информация в ПБ вече текат номинации за кмет на Пловдив, като някои са убедени, че те са изборът, че и дори са подкрепени от определено посолство. Нищо лошо, така е било и така и ще бъде, докато България е зависима държава.

Пловдив е много важен град за политиката в България. И всеки избор на кмет се съгласува с ключовите играчи в бизнеса – официален, сенчест, с ложите и т.н. Поради което и за мен поне убийството е знак.

Припомнете си кои бяха враговете му. С кого воюваше. На кого бяха хора. Развръзката е логична за тези, които следят ситуацията. Имам някакво странно усещане, че колкото разкриха убийството на Алексей Петров, толкова ще разкрият и това. Бог да го прости човека, без значение какъв е бил, никой не заслужава така да бъде застрелян като куче.

Разбира се, може и да е случайност, малките зелени човечета от Алфа Кентавър не са малки зелени човечета от Алфа Кентавър, властта се предава чрез избори, не чрез посолствата на САЩ, Великобритания и Турция, а на нас корабчета ни плуват в окото…

Елена Гунчева