15.01.2026 | 17:00

Болницата в Перник е осъдена да плати над 800 000 лева за смъртта на пациент

Случай от 2017 г. отново поставя фокуса върху болничната отговорност

Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник е осъдена на втора съдебна инстанция да изплати обезщетение в размер над 800 хил. лева по дело, свързано със смъртта на пациент.

Новината бе съобщена на пресконференция от директора на лечебното заведение д-р Явор Дренски, цитиран от БТА.

Случай от 2017 г. и пропуск в лечението

Делото се отнася до инцидент от 2017 г., при който пациент в сравнително млада възраст е постъпил в болницата с инфаркт. Според съдебното решение в хода на лечението е бил допуснат пропуск.

Пациентът е бил подготвен от медицинска сестра за последваща терапия, но в критичен момент е останал без лекарско наблюдение – в интервал между две смени. В този период близките му са взели решение сами да го транспортират до столичната спешна болница „Пирогов“, където впоследствие мъжът е починал.

Обезщетението набъбва двойно

Първоначалният иск, заведен от роднините, е бил на стойност 400 хил. лева. С натрупването на законните лихви и съдебните разноски обаче сумата вече надхвърля 800 хил. лева, което представлява сериозно финансово натоварване за лечебното заведение.

„Ще обжалваме решението пред Върховния касационен съд, който е последната възможна инстанция“, уточни д-р Дренски. Паралелно с правните действия, ръководството на болницата води разговори с близките на починалия за евентуално разсрочване на плащането. Обсъжда се и възможността за теглене на банков кредит, тъй като сумата е твърде голяма, за да бъде покрита наведнъж от бюджета на болницата.

„Това ни поставя под допълнителен финансов натиск, но ще намерим начин да се справим“, заяви директорът на МБАЛ – Перник.

Случай с по-широки последици

Казусът отново повдига въпроса за кадровия недостиг, организацията на дежурствата и отговорността в българските болници. Подобни дела не само разклащат финансовата стабилност на лечебните заведения, но и засилват общественото напрежение около качеството и безопасността на здравната система.