06.09.2026 | 11:30

Борисов: Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат – президент (видео)

ГЕРБ решава до 8 септември дали да издигне кандидат. Ще видим кой ще надделее, каза вождът на ГЕРБ

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение – дали ще издига някого или не. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново.

Той допълни, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се „скрили зад инициативни комитети“ не понасят такива. „Аз считам, че това е единственият начин – партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до 8 ще изчакаме“, посочи още Борисов.

Той е категоричен, че ГЕРБ няма даде непоискана подкрепа на никого. Заяви и, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.

„В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много обрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия, те са бойковисти“, категоричен беше Борисов.

Той допълни още, че не вярва на машините, като даде пример, че „и Тръмп, и Мъск“ не вярват на машините.

„Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова, нищо, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет, аз не ги обвинявам“, посочи още Бойко Борисов.

Коментира и, че избирателите на партията ще го послушат на 99% и няма да подкрепят демократичната двойка „Гюров – Кандев“.