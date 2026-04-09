09.04.2026 | 21:21

Борисов и Пеевски активираха Сарафов срещу полицейски шефове

С поръчкови обвинения ще бъде ударен полицейският шеф в Пловдив Васил Костадинов

Дуетът Борисов-Пеевски е активирал прокуратурата срещу посочи областни полицейски директори заради масовите арести на купувачи на гласове. Основните потърпевши от акциите на МВР са ГЕРБ и ДПС.

На Васил Костадинов, който бе назначен от вътрешния министър Емил Дечев за директор на ОДМВР – Пловдив (крепостта на Петлешков-Таки), предстои до дни да му бъдат повдигнати поръчкови обвинения и веднага след това по искане на прокуратурата да бъде отстранен от длъжност, съобщи БОЕЦ.

Схемата вече е приложена към Александър Семерджиев – зам. – директор на полицията в Пазарджик (крепостта на Дани Кучето, разкрит като един от най-верните слуги на Пеевски). На Семерджиев са му повдигнати изфабрикувани обвинения и от днес е отстранен от длъжност от съда по искане на прокуратурата на незаконния обвинител номер 1 Борислав Сарафов.

По същата схема до дни ще бъдат ударени още няколко висши ченгета.

За Пеевски и Борисов битката е на живот и смърт. Ако не постигнат цел-минимум 80 депутата на ГЕРБ и ДПС общо, за да блокират избора на нов ВСС и главен прокурор, то рискуват да загубят контрола в съдебната система, коментират от БОЕЦ.