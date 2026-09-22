22.09.2026 | 11:28

Джей Ди Ванс отсече: САЩ държат пълния контрол над петрола на Венецуела

Ние решаавме на кого може да продава енергийните ресурси, заяви вицепрезидентът

Съединените щати контролират енергийните ресурси на Венецуела и разрешават продажбата на нейния петрол само когато тя обслужва американските национални интереси. Това заявява вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News, откъс от което отново се разпространява в социалните мрежи. Думите му са откровено признание за икономическите цели на Вашингтон след американската военна операция във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро.

„Ние контролираме енергийните ресурси и казваме на режима: можете да продавате петрола, докато обслужвате националния интерес на Америка. Ако не го обслужвате, нямате право да го продавате“, заявява Ванс в предаването „Jesse Watters Primetime“.

Интервюто е излъчено на 7 януари 2026 г., няколко дни след американските удари срещу Венецуела и залавянето на Николас Мадуро. Кадрите от разговора сега отново се разпространяват в социалните мрежи.

Попитан как отстраняването на венецуелския президент помага на обикновения американец, Ванс посочва три основни цели: контрол върху огромните природни богатства на страната, натиск върху противниците на САЩ и гарантиран достъп на американците до евтина енергия.

„Това означава, че ще можем да контролираме невероятните природни ресурси на Венецуела“, казва американският вицепрезидент. Според него този контрол позволява на Вашингтон да получи „лостове за натиск“ срещу своите противници и да гарантира на американците достъп до качествена и евтина енергия.

Като трета последица Ванс посочва демонстрацията на американска военна мощ, която според него ще накара други държави да се страхуват да се противопоставят на САЩ.

Вицепрезидентът защитава политиката на Доналд Тръмп срещу обвиненията, че Вашингтон се стреми към завладяване на петролните ресурси и изграждане на империя. По думите му Тръмп не е „алчен за петрол и империя“, а е решен да защитава американския интерес.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света. След операцията срещу Мадуро администрацията на Тръмп предприе действия за контрол върху продажбите на венецуелски петрол и за връщане на американските компании в енергийния сектор на страната.