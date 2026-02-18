18.02.2026 | 16:39

Борисов и Пеевски в истерия от кабинета „Гюров“

И прокситата на ГЕРБ и ДПС-Ново начало-ИТН и "Възраждане" посрещнаха на нож служебната власт

Досегашните управляващи направиха любопитни коментари във връзка с предложения днес от следващия премиер Андрей Гюров състав на служебния кабинет. От ГЕРБ обявиха, че кабинетът е на президента Илияна Йотова. Досега те прогнозираха, че правителството ще бъде освен на Йотова, но и на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ).

Според ДПС-Ново начало кабинетът „Гюров“ ще е на Йотова, Сорос и „Петрохан“. А от „Има такъв народ“ (ИТН) изразиха остро недоволство и го кръстиха „правителството Петрохан“. Пропутинската „Възраждане“, която бе в опозиция в този парламент, също не одобри състава на служебния кабинет. Експремиерът Николай Денков от името на другата по-голяма опозиционна сила – ПП-ДБ – избегна оценки. Той изрази очаквания министрите да се справят и да осигурят честни избори.

Първи, минути след обявяването на имената на министрите, коментар пред парламентарните репортери направиха представителите на ИТН.

ИТН: Това е правителство „Петрохан“

“На първо четене служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан“, защото вицепремиер в служебното правителство е юристът на Антикорупционния фонд (АКФ) Андрей Янкулов“, обясни зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

По думите му, в служебната власт щяло да има неправителствена организация (именно АКФ), която натискала МВР, за да потулва случая и сигналите за случая „Петрохан“. След въпрос на Клуб Z как АКФ е натискал МВР, Балабанов не отговори.

Припомняме, че тази седмица излезе информация, че Антикорупционният фонд е задавал въпроси по Закона за достъп до обществена информация до няколко институции за сигналите, свързани с групата от „Петрохан“, която е обект на широк обществен интерес заради шестимата загинали.

От АКФ днес обясниха в своя позиция, че търсенето на информация не е натиск върху институциите. Станислав Балабанов от ИТН обаче видя още един проблем с бъдещия служебен кабинет:

„Другият, който ми прави впечатление, е министърът на земеделието – Иван Христанов. Ако следите публикациите в интернет от последните дни, този човек беше „на амбразурата“ пред хижата „Петрохан“, търсейки мотиви и версии за това, че шестимата са разстреляни от мафията в държавата. Всъщност, преди малко от брифинга на МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили.“

Според основната версия на разследващите обаче не всички са се самоубили, а е имало две убийства. Освен това случаят не е приключен. От ИТН обаче имат и друг забележки. „Избори ще се направят с тяхно МВР, както мечтаеше Асен Василев, тъй като Емил Дечев е бивш зам.-министър от кабинета на Кирил Петков. Стоил Цицелков е изцяло тежък профил на „Продължаваме промяната-Демократична България“, който ще се грижи за провеждането на честни избори, каза още Балабанов и добави, че Доган стана добър, тъй като бащата на модела на задкулисието в България ще има двама министри – Хасан Адемов и Корман Исмаилов. По думите на Балабанов в служебния кабинет прозира тясно влияние на „Продължаваме промяната“.

Хасан Адемов действително понастоящем е депутат от формацията на Ахмед Доган – АПС. Корман Исмаилов обаче отдавна напусна и то със скандал вече бившата партия на Доган – ДПС. Това се случи през далечната 2011 г. Исмаилов е силно критичен и към Сокола и към водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Аз не вярвам нито на служебния кабинет, нито на опитите му за гаранция за честни избори и според мен тези, които от утре ще стъпят във властта, ще направят всичко възможно да потулят случващото се в Петрохан, заяви още Станислав Балабанов.

ГЕРБ: Кабинетът е на Йотова

От името на ГЕРБ-СДС позицията за кабинета „Гюров“ изрази зам.-председателят на парламентарната група и на Народното събрание Костадин Ангелов. “Оценката ни е, че този кабинет е лична отговорност на президента на България Илияна Йотова”, обяви изненадващо той.

След въпрос защо смятат, че кабинетът е на Йотова, Ангелов обясни: „Ами защото се назначава от президента Йотова. Ако президентът Йотова не одобрява този кабинет, вече имаме такъв прецедент в миналото, той може да бъде върнат. Явно тя одобрява всеки един от министрите.”

Днес Андрей Гюров обяви, че е провеждал разговорите самостоятелно и че носи цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Президентът Илияна Йотова също неколкократно е обяснявала, че тя няма да носи отговорност за служебното правителство, базирайки се на последните промени в Конституцията.

Миналата седмица след избора на Андрей Гюров за премиер другият зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева бе заявила, че кабинетът ще е на ПП-ДБ и Илияна Йотова. Днес на брифинга Сачева бе с Костадин Ангелов, но отказа да отговори защо вече не включват „Продължаваме промяната – Демократична България“ в сметката.

Иначе Ангелов добави още: “Тепърва ще видим как този кабинет ще се справи с основната задача за провеждането на честни избори. Винаги сме очаквали изборите да са честни и винаги сме работели за това.”

“Никога не сме се вторачвали в състава на Министерския съвет, който се назначава от президента. Нямаме проблем с нито един от министрите”, коментира още Костадин Ангелов.

„За нас никога не е било от значение кой ще бъде министър на едно или друго министерство, за нас е важно в хода на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме”, посочи той.

По думите му приоритетът за ГЕРБ-СДС е отново да спечели доверието на избирателите.

“Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки. Ще видим те дали ще бъдат разбрани”, отговори Ангелов на въпрос дали вижда обвързаности с политически формации на предложените служебни министри.

След доуточняващо питане, депутатът посочи, че според него идеята на предложения служебен кабинет е „определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани и да спечелят изборите“ (явно визира бъдещата политическа сила на Румен Радев – б.а.).

„Ново начало“: Кабинетът е на Йотова, Сорос и „Петрохан“

От името на ДПС-Ново начало и тази седмица, вместо лидерът ѝ Делян Пеевски, се изказа Искра Михайлова:

“Видяхме състава на служебния кабинет, отбелязахме и факта, че той беше приет за по-малко от една минута, без коментари и възражения и това ни дава основание да заявим ясно – имаме служебен кабинет на президента Йотова, Сорос и „Петрохан“. Това, което ни кара да дадем това определение, е фактът, че след излезлите вчера материали от МВР, в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свързани с цялата афера „Петрохан”.

„На второ място видяхме, че кабинетът ще бъде тясно свързан с политическа сила и подчертаваме отново, че цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Йотова, тъй като го одобри”, посочи още тя.

“Оттук нататък ДПС-Ново начало ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет”, отбеляза Искра Михайлова, но отново отказа да отговаря на въпроси.

„Възраждане“ в пълен потрес

„Пълен потрес!“ – така определи състава на служебното правителство председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той постави акцент върху някои от имената:

„Аз съм потресен особено от министъра на правосъдието, защото е свързан с Антикорупционния фонд, който видяхме, че е оказал натиск върху МВР и се е опитвал да прикрива дейността на педофилската секта в „Петрохан”, заяви Костадинов и добави: „Това е похищение на правосъдието от страна на една така наречена неправителствена организация, която обаче на практика виждаме, че оказва влияние в Министерството на вътрешните работи за закрилата на педофилската секта”, каза той с пояснението: „По-голяма гавра щеше да бъде, ако беше министър на вътрешните работи, за да наложи окончателен чадър на случващото се там”, добави Костадинов, цитиран от БТА.

Цялостния състав на служебното правителство Костадин Костадинов определи като слаб, но закономерен.

„Това е потенциалът на ПП-ДБ и забележете, че в крайна сметка тук е тествана една бъдеща формула за управление, която включва ПП-ДБ – хора, посочвани преди това от Радев в негови кабинети, представители, свързани с ГЕРБ и депутати от АПС”, каза председателят на “Възраждане” и постави въпроса, че ако това е формулата за управление, определено нищо добро не чака България.“

„Формацията на Радев, ПП-ДБ, ГЕРБ и АПС. Тази доста разнородна и шарена коалиция може би сега в момента се тества като основа за бъдещото управление”, посочи Костадинов и подчерта, че избирателите няма да бъдат доволни от това, което виждат.

Той очаквано не спести критики и към бъдещия и бивш външен министър Надежда Нейнски:

„Имам чувството, че сме в някакъв музей на восъчните фигури. Това е мумия на Прехода. По-зле щеше бъде, ако беше Гергана Паси.”

Костадин Костадинов обобщи:

„Много слаб кабинет, изключително непрофесионален, подбран изключително лаишки. Този кабинет е плод на пазарлък и на договореност”.

Според Костадинов зад кабинета от една страна е ПП-ДБ, а от друга – Румен Радев и Илияна Йотова.

„От трета страна очевидно е и заиграването с турската партия АПС. Не случайно и затова се подкрепя гласуването в Турция. Очевидно е, че има някакви зависимости и връзки с турската държава. Реално погледнато не знам не си на как да го окачествя, по друг начин, освен като „пълен потрес”, заяви той.

„Хубавото нещо на това правителство е, че засега се очертава да управлява кратко, макар че в нашата страна никога нищо не е сигурно“, заключи председателят на „Възраждане“.

Съпредседателят на парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Николай Денков коментира от своя страна, че не вижда ярки политически фигури в проектокабинета на Андрей Гюров.

ПП-ДБ: Има огромни очаквания, задачите са много и са трудни

Не виждам ярки политически фигури, а опит всеки един министър да разбира от работата, за която е назначен, както и да има опит, отговори Денков на въпрос в кулоарите на парламента.

По думите му това, което е казал и бъдещият премиер Андрей Гюров, е, че в това кратко време не може да си позволи в министерствата да влязат хора, които тепърва ще се запознават със ситуацията. Общо те имат около 100 дни, очакванията към тях ще бъдат огромни, подчерта Денков.

Той отбеляза, че познава почти всички, почти с всички е работил, но важно е как ще се справят със задачите.

Имаме вече състав на кабинета, утре очакваме указите и дата на изборите. Има огромни очаквания, но като човек, който е бил в правителства, знам, че задачите са много и са трудни, коментира още той.

Денков добави, че очаква всеки от тези министри да се справи с тези трудни задачи. По думите му, освен честните избори, и в други сектори има неотложни сложни задачи и даде за пример министерствата на образованието, земеделието и регионалното министерство. За всеки един от министрите ще съдим по това как се е справил със задачите, подчерта депутатът.

Андрей Янкулов, който е предложен за министър на правосъдието, успя да извади доста неща на бял свят, свързани и с „Осемте джуджета“, и с холдинга около енергийните босове, бил е зам.-министър на вътрешните работи и на правосъдието, има защо да е предложен, каза още Николай Денков, защитавайки Янкулов от нападките.