28.11.2025 | 11:07

Борисов обяви, че изтегля бюджета, но Пеевски му дръпна ушите

От ПП-ДБ предупредиха, че следват нови протести, ако не бъде пренаписана изцяло финансовата рамка на държавата за 2026 г.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) настояват за изтегляне на проектобюджета и за внасяне на изцяло нова финансова рамка, предаде Clubz. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че бюджетът ще бъде изтеглен, но по-късно стана ясно, че това няма да се случи, а просто ще бъде временно замразена вече стартирала процедура по гласуване в парламента.

Или нов бюджет, или нови протести

Според ПП-ДБ управляващите са дали на заден заради водача на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. На брифинг в парламента – след въпрос не може ли бюджетът да бъде коригиран между първо и второ четене – лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев посочи:

„За да се промени този бюджет, трябва да се промени тригодишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници. Трябва да се промени това, което се прогнозира за 2027 и 2028 г. Трябва да се променят основни параметри в приходната част – и от Европа ни казаха, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано. Така че на коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл. Правилното нещо, което трябва да се направи, е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи тригодишната прогноза, новата рамка, тя да се обсъди в тристранния съвет и бюджетът да влезе тук.“

Според Василев има възможност евентуалната нова финансова рамка да бъде гласувана в рамките на четири седмици до края на годината. „Но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. Видяхме с импровизации докъде го докараха – изкараха всички хора на улицата“, каза още лидерът на ПП.

След питане какво ще се случи, ако управляващите не внесат изцяло нов бюджет, той заяви: „Ако това не се случи, със сигурност ще има нови протести.“

„Големият въпрос е дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът, тъй като Борисов вчера излезе, каза, че изтегля бюджета – след това обаче му дръпнаха ушите много бързо. Зафиров влезе в кабинета на Пеевски – всички видяхте снимките – и през Зафиров Пеевски дръпна ушите на Борисов, като каза, че може и да падне всичко, ако това нещо се случи. И сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка. Трябва да си спази обещанието, в противен случай г-н Василев каза какво следва.“

По-рано в пленарната зала лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов поиска официално да бъде представен проектът, с който бюджетът ще бъде изтеглен за преработка.

„И ние днеска очаквахме да бъде внесен проект за решение на Народното събрание за оттегляне на бюджета. Къде е този проект за решение? Или за пореден път сутрин Борисов казва едно, вечер се случва друго? Така че очакваме да се внесе и – госпожо председател, тъй като по правилник само Вие може днес да внесете нова точка в дневния ред…“, каза депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, цитиран от БНР.

Среща в Министерство на финансите

Председателят на парламента Рая Назарян увери, че в този час започва среща в Министерството на финансите с всички заинтересовани страни за обсъждане на промени в проектобюджета: „Г-н Борисов вчера обяви, че се възстановява диалогът по приемането и обсъждането на бюджета. Днес в 10:00 часа има среща в Министерство на финансите с министъра на финансите и всички заинтересовани страни, така че след резултата от тези преговори ще има яснота какво следва и всички вие ще бъдете уведомени, както и българското общество.“

Пред медиите Атанас Атанасов изрази недоволство, че управляващите „почват нещо да шикалкавят“. „Или оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в цялата тази история“, добави председателят на ДСБ.