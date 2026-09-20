20.09.2026 | 11:55

Борисов заплаши партията на Радев: Не ми заплашвайте кметовете, ще ви направя скандал (видео)

Щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме единен кандидат с ПП и ДБ, смята вождът на партията

Не ми заплашвайте кметовете, ще ви направя скандал. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към управляващите от „Прогресивна България“.

Той обяви сериозна промяна в политическия фокус на партията, заявявайки категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса. ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства, каза Борисов. Той разкритикува управляващите, че са се подвели по манталитета „да се дава, да се дава“, без да се замислят за малкия, средния и големия бизнес, които реално генерират тези средства.

Според него в момента всички партии се намират на терен, където е политически изгодно да се обещават пари, но това са парите на „работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия“.

„Затова ние напускаме този терен, в който последните години бяхме,“ категоричен бе Борисов.

Той заяви амбицията партията му да се превърне в своеобразна „камара“, на която бизнесът отново да повярва и която да превърне „мечтателите“ в предприемачи, премахвайки страха им от хилядите държавни и общински регулатори.

Лидерът на ГЕРБ припомни успешния опит на партията в управлението на страната по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата дисциплина на своите кабинети, изтъквайки, че благодарение на нея България е била на първо място по усвояване на европейски фондове с 99%.

Паралелно с подкрепата за бизнеса, Борисов посочи, че Деница Сачева ще разработи социални мерки, които да осигурят достоен живот и за хората без равни шансове.

Не липсваха и остри критики към политическите опоненти, които Борисов определи като „изключително слаби“.

„Те нямат никаква експертиза, никаква. Тяхната сила е ако си заместник-командир по политическата част,“ заяви той.

Лидерът на ГЕРБ направи ретроспекция на личните си и партийни успехи, припомняйки, че първоначалната цел за създаването на партията е била отстраняването на социалистите и ДПС от властта – цел, която според него е била изпълнена успешно.

„Сега знам, че тази партия трябва да се премести там, за каквото я създадохме,“ завърши Борисов.