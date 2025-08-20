Боршош пробва да се изсули като мокра връв от скандала с детето, загинало след падане от парашут

До вчера предполагах, че министърът на туризма просто е неадекватен. Сега го знам. Той се опитва да обясни, че неговото министерство няма нищо общо с трагичният инцидент с дете на плажа Несебър юг.
В законите пише точно обратното. В ЗУЧК е посочено, че Министерство на туризма обявява концесиите на морските плажове и посочва плажните услуги, които може да се извършват на тях, сключва договорът за концесия и извършва контрола. Всяка концесия на плаж се проверява неколкократно от Министерството през сезона.
Намирам за пълна неадекватност опитът на Боршош да се изсули като мокра връв с обяснението, че те нямат експерти за да контролират такива туристически услуги. Че това министерство няма никакви експерти и даже за да установят свободната от чадъри площ в концесионираните плажове ползват геидезични фирми. Да си наемат подходящи експерти за контрол и на другите туристически услуги. При това подобен инцидент с тези парашути имаше преди шест години в Созопол. Шест години какво прави Министерството на туризма?
Този трагичен случай е поредното доказателство за твърдата ми убеденост, че концесиите на плажовете трябва да се премахнат, а Министерството на туризма да се закрие.
Естествено опитът на министър Боршош да убеди обществото, че не е от тук и е за малко, трябва да завърши с оставка.
Тома Белев, Фейсбук
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