19.12.2025 | 12:56
Божидар Божанов: Пеевски уволни Мария Цънцарова
ГЕРБ днес са на амбразурата да пазят охраната не само на лидера си Борисов, но и на Пеевски
Делян Пеевски уволни Мария Цънцарова от бТВ.
Затова е важно Пеевски да загуби не само кабинета и охраната си, а и цялото си влияние, с което разпорежда, мачка и унижава.
Но за да запазят това му влияние, ГЕРБ днес са на амбразурата да пазят охраната не само на Бойко Борисов, но и на Пеевски. Вчерашното гласуване в комисия беше прах в очите. Днес с процедурни хватки отказаха да се разгледа законопроектът в зала.
Докато зависими политици пазят това нелегимно влияние от страх, уволнението на независими журналисти ще е само началото.
И какво, и той да свърши нещо полезно.