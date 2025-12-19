19.12.2025 | 12:56

Божидар Божанов: Пеевски уволни Мария Цънцарова

ГЕРБ днес са на амбразурата да пазят охраната не само на лидера си Борисов, но и на Пеевски

Делян Пеевски уволни Мария Цънцарова от бТВ.

Затова е важно Пеевски да загуби не само кабинета и охраната си, а и цялото си влияние, с което разпорежда, мачка и унижава.

Но за да запазят това му влияние, ГЕРБ днес са на амбразурата да пазят охраната не само на Бойко Борисов, но и на Пеевски. Вчерашното гласуване в комисия беше прах в очите. Днес с процедурни хватки отказаха да се разгледа законопроектът в зала.

Докато зависими политици пазят това нелегимно влияние от страх, уволнението на независими журналисти ще е само началото.