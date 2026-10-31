31.10.2026 | 9:24

Ваньo Алексиев купува бизнеса на убития Илиян Филипов?

Вдовицата Кремена обявила за продан акциите си в транспортната компания ПИМК, планирала да напусне България

Бруталното убийство на милионера Илиян Филипов в Пловдив отприщи ожесточени семейни спорове за наследството на транспортната империя ПИМК.

Собственикът на компания „Биомет“ Ваньо Алексиев преговаря за покупка на дяловете на транспортния гигант, оценяван на 500 милиона евро, твърди столичен таблоид.. Припомняме, че Алексиев придоби известност покрай връзката си с Валерия Георгиева от предаването „Ергенът“ и покупката на супер автомобили „Бугати“. Преговорите се водят директно с Кремена Филипова, която е вдовица на застреляния бос и наследница на половината от огромното му богатство.

Тя на свой ред настоява за бърза разпродажба на активите, за да може окончателно да напусне пределите на България поради сериозни опасения за сигурността на трите си деца. Намерението за ликвидация обаче среща категоричен отпор от брат й Пенко Несторов, който държи оперативния контрол, и от сина Костадин Филипов. Наследниците планират да развиват бизнеса с жилищно строителство и вече прекратиха финансирането на футболния клуб „Ботев“. Компанията обаче запазва ангажимента си да довърши ремонта на стадион „Христо Ботев“, стартирал през 2020 година при бившия кмет Здравко Димитров.

Припомняме, че Илиян Филипов бе застрелян на 30 септември на територията на жилищен комплекс „Орхидея“ от маскиран наемник. За бруталното покушение МВР спешно арестува съдружника му Славчо Мегеров, а бившият МВР шеф Иван Дерменджиев обяви, че няма съмнения в неговата вина. Споровете между двамата били за милиони от залози на черно, но полицията все още издирва втори мистериозен съучастник с качулка.