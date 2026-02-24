24.02.2026 | 15:05

Брендо мина от строг на общ режим в първия възможен ден. Други чакат с години

При новия режим, наркобосът ще има право на по-голям брой свиждания и право на работа във външни обекти

Соченият за крал на кокаина Евелин Банев-Брендо мина от строг на общ режим в Софийския централен затвор, съобщи телевизия „Евроком“.

Брендо излежава 10-годишна присъда за дрога и пране на пари. Законът позволява смяна на режима при изтърпяно 1/4 от наказанието. Оказва се, че още в първия ден, когато това условие било изпълнено, режимът на Банев е променен. Съмнения нямаше да се породят, ако този принцип се прилагаше към всички лишени от свобода. На практика, обаче има много затворници, които чакат по една-две години, за да минат на по-леки условия на живот.

При новия режим, Брендо ще има право на по-голям брой свиждания и право на работа във външни обекти. Не е тайна, че за подобна работа се уреждат само някои затворници. Дори се говори за корупционен натиск от страна на служители, за да се разреши подобно излизане.

Припомняме Ви, че Брендо опита да напусне предсрочно затвора, като предложението бе направено от директора. Впоследствие той беше отстранен. Започна и проверка. Позицията на затворническата администрация се смени малко преди съдебното заседание миналия петък и предложението бе оттеглено. Това съвпадна с рокадата на правосъдния министър. Самият Евелин Банев научи за промяната в момента, в който бе включен по интерент-връзка. Производството очаквано бе прекратено и Банев остана да излежи остатъка от присъдата си.