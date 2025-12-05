05.12.2025 | 14:06

Брутален разказ за убийството на Костадин Кабаджов в Мадан: напрежение, бой и смърт в реката

Апелативният съд остави в ареста трима обвиняеми, докато разследването разкрива шокиращи подробности за фаталния конфликт между две групи мъже

Случаят с убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан продължава да разтърсва обществото със своята жестокост, заплетени обстоятелства и емоционални последици. Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката „задържане под стража“ за трима от обвиняемите по делото, оставяйки Байрям Мехмед, Наим Мехмед и Шабан Мехмед в ареста. Четвъртият обвиняем – Денис Мюмюн, беше освободен без мярка, след като съдът не откри достатъчно доказателства срещу него.

Сблъсъкът, завършил със смъртта на Кабаджов, е резултат от нарастващо напрежение между две групи, породено от личен конфликт заради момиче. Според прокуратурата, жертвата изпращала нежелани съобщения на приятелката на Шабан Мехмед, което довело до вербални заплахи и уговаряне на среща за „изясняване“. Тази среща се превръща в брутален уличен бой с участието на поне осем души, повечето от които – тренирани бойци с предишни присъди, предава trafficnews.bg.

Според разследването, по време на сбиването мъжете се търкалят по стръмен склон, където боят се ожесточава допълнително. Костадин Кабаджов получава тежка черепно-мозъчна травма и в безпомощно състояние пада от височина около 15 метра в реката, където по-късно е открит мъртъв. След инцидента участниците в боя се оттеглят с микробус „Мерцедес Спринтер“, но са заловени от полицията в района на село Бял извор. Един от тях дава положителна проба за кокаин. Арестуваните са на възраст между 21 и 32 години.

В съдебната зала Байрям Мехмед заяви: „Към мен беше насочен пистолет и започнах да бягам. Не съм убиец и не съм нанасял удари.“ Той добави, че не познава добре останалите участници в конфликта. Брат му Наим, разтърсен от факта, че не е видял новороденото си дете, също отрече участие и поиска по-лека мярка, която да му позволи да бъде със семейството си.

Адвокатите на обвиняемите настояха за домашен арест, като посочиха, че основните следствени действия вече са извършени, а оставането в ареста не е оправдано. Те подчертаха и опасенията си от евентуален натиск или отмъщение от страна на семейството на убития, което има сериозни финансови ресурси.

Апелативният съд обаче прие доводите на прокуратурата, според които има опасност от укриване или извършване на други престъпления, и реши, че задържането остава в сила. Денис Мюмюн бе освободен, след като нито разпитани свидетели, нито видеозаписи го свързват с побоя или присъствие на мястото на инцидента.

Инцидентът, разиграл се на 26 ноември вечерта, е шокирал местната общност. Бащата на убития младеж е известен бизнесмен и бивш общински съветник, собственик на бензиностанция, хотел и заведение в Мадан. Разследването продължава, като материалите по делото вече надвишават 300 страници. Очакват се експертизи, които да установят точната причина за смъртта и дали тя е резултат от директно нанесени удари или от последвалото падане.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Случаят ще остане под обществено внимание, тъй като поставя остри въпроси за младежката агресия, влиянието на тренировките по бойни спортове, междуличностните конфликти и ролята на органите на реда в предотвратяване на подобни трагедии.