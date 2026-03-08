08.03.2026 | 20:35

Бунт срещу протежето на Певески: Щангистите поискаха оставката на Стефан Ботев

Няма опасност за участието ни на Европейското в Грузия, обяви Асен Златев

Членовете на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), десетки състезатели и треньори се събраха на протест пред Министерството на младежта и спорта, за да поискат оставката на президента на централата Стефан Ботев. Те издигнаха транспаранти с лика на Ботев и текст „Оставка“.

Ботев протеже на корупционера и председател на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Недоволството на протестиращите бе насочено и към треньора Пламен Братойчев от Сливен, чиято жалба в съда възпрепятства вписването на Асен Златев за президент на централата. Златев бе избран на Общо събрание през декември м.г., но не може да встъпи в длъжност заради съдебния спор.

На протеста бяха почти всички национали – Ангел Христов, Иван Димов, Васил Маринов, Христо Христов, Дейвид Фишеров и др. Олимпийският и световен шампион Карлос Насар не присъства, но изпрати видеопослание, в което изразява подкрепата си за каузата. Пред ММС Насар бе представен от своя треньор Павел Христов и от мениджъра си Николай Жейнов. Сред протестиращите пред Спортната палата бяха трикратният световен шампион Златан Ванев, бившият президент на БФВТ Антон Коджабашев и Кристияна Колева.

„Протестът ни е за нормализиране работата на федерацията и това тя да не фалира. В момента, при тази жалба, има безтегловност и безвластие, и няма възможност за нормална работа. Моят апел към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи повече. Призовавам ги да изтеглят жалбата, за да могат решенията на Общото събрание от 15 декември м.г. да бъдат вписани. Надявам се това да се случи в най-скоро време, защото федерацията е в много тежко положение. Ако бъдем допуснати да работим, можем в рамките на 2-3 месеца да вкараме всичко в релси“, каза Асен Златев.

„Надявам се в скоро време да възвърнем и доверието на спонсорите. Има хора, които имат желание да дават пари, но те се отдръпнаха и чакат да се нормализира работата на федерацията“, допълни Златев и поясни, че няма опасност за участието на щангистите ни на Европейското първенство за мъже и жени в Батуми, Грузия (19-26 април).