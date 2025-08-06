06.08.2025 | 15:44

Чехия ни върна и втория убиец на Мариян от Кула

През май килърът Валентин Каменов бе екстрадиран у нас

След като съдебните власти в Чехия върнаха в България и втория заподозрян за убийството на 20-годишния Мариян Пасков от град Кула, разследването по случая се ускори, съобщиха от Видинската окръжна прокуратура.

През май Чехия ни върна Валентин Каменов, на 20 години.

Предстои още много работа за следствието, сравняване на показанията на двамата задържани с постоянна мярка за неотклонение, провеждане на процесуално следствени експерименти, преди да изготвим окончателно обвинителния акт и да го внесем в съда, каза зам.- окръжният прокурор на Видин Владислав Влашев.

В началото на март т. г. бе открит разчленен труп, заровен в околностите на Кула и в града веднага се заговори, че това е изчезналият дни преди това 20-годишен Мариян Пасков. Потвърди го и експертизата.

След огледа от полицията заявиха, че убийството е извършено по особено жесток начин.

Първо младежът е бил пребит, след това нарязан, запален и заровен.

Заедно със сестра си Мариян бил отгледан в приемно семейство от Кула. Павлинка Вътова и съпругът приели да се грижат преди години за двете деца, след като биологичната им майка Марина ги изоставила и отишла да живее във Видин с ново семейство.

Като станал пълнолетен, Мариян си тръгнал сам, въпреки че приемните му родители настояли да остане, докато си стъпи на краката и си уреди живота. Той предпочел сам да се оправя – намерил си временна работа и отишъл да живее под наем при своя познат от ромската махала Антон Илиев.

Много пъти Вътова молела Мариян да се върне у тях и да не се забърква с хора, които могат да му създадат неприятности. Той твърдял, че се оправя сам и не се страхува от новите си познати. Така отговарял и на биологичната си майка, която го викала да отиде при нея във Видин.

„Знаех, че Мариян си намира случайна работа в Кула – да цепи дърва и други работи по къщите на хората, – разказва Марина. – Оплаквал се е, че хазяинът му Антон му иска често пари за пиене и го тормози, затова мислех, че във Видин може да си намери постоянна работа и да го виждам.“

А 29-годишният Антон и приятелят му – 20-годишният Валентин Каменов, са се сблъсквали със закона многократно, свидетелстват полицейските архиви. Двамата и техни приятели от махалата често предизвиквали скандали след пиянски запои, държали се арогантно и хулигански в центъра на града, където обичали да отсядат в някое от заведенията.

Започнали да се занимават и с наркотици, твърдят местните, и според някои те се опитвали да привлекат Мариян като пласьор на дрога, но той отказвал.

Антон Илиев е осъждан за обири и телесна повреда. Валентин пък е прочут с многобройните си регистрации за кражби и хулигански прояви.

Мариян често бил заплашван, но рядко споделял за проблемите си. Рецидивистите го рекетирали и за пари, а той се страхувал да не го въвлекат в търговията с наркотици.

За последно Пасков бил видян на 2 март сутринта и оттогава следите му се губят. Той бил обявен за издирване на 5 март след искане на биологичната му майка. Тя го очаквала да се видят във Видин, но той така и не отишъл – по това време вече е бил мъртъв.