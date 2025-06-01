01.06.2025 | 19:05

Четвърта българка изкачи Еверест

Христина Йосифова е достигнала до най-високия връх на света на 24 май

Христина Йосифова е четвъртата българка, изкачила Еверест (8848 метра). 47-годишната алпинистка е достигнала до най-високия връх на света на 24 май, като го е покорила от северната страна при температура от -40 градуса по Целзий и вятър от 25 метра в секунда.

В момента Йосифова се намира в базовия лагер и е в добро здравословно състояние.

Това е вторият й осемхилядник в Хималаите в рамките на девет месеца. През септември 2024 г. тя стана първата българка, изкачила Манаслу (8163 м), и първата старозагорка, достигнала осемхилядник.

Сега с нея е бил шерпът Пенгма. Другите българки, стъпвали на Еверсет, са Петя Колчева, Силвия Аздреева и Мариета Георгиева.

„Гигантът на света, погледнат от северната страна, ми се показа по начин, по който никога не съм си мислила, че ще усетя планината. Студен, недостъпен, непознат, негостоприемен… И въпреки това мой дом за над месец. Еверест ми се представи точно в момента, в който си мислех, че съм на предела. Явно тогава и го заслужих“, обяви Йосифова.