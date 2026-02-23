23.02.2026 | 20:16

Чистката продължава: Махат и шефа на ДАНС

Правителствотго оттегля предложението Деньо Денев да бъде назначен за председател на агенцията

Очаквано служебното правителство на Андрей Гюров оттегля предложението на предишния кабинет към Народното събрание за титулярен председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да бъде назначен Деньо Денев. Той изпълнява функциите председател на ДАНС от средата на миналата година. Денев беше изслушан в парламента през ноември, но до гласуване на номинацията му в пленарната зала не се стигна.

Има съгласие да бъде назначен нов изпълняващ функциите шеф на ДАНС. Това може да стане само с решение на правителството. Назначаването на титулярен председател на агенцията обаче изисква и санкция от парламента. Към момента е много малко вероятно да се стигне до предложение на кабинета „Гюров“ за нов титуляр на поста, тъй като трудно ще се събере подкрепа за него в пленарна зала. За това е по-вероятно да има назначение на нов изпълняващ функциите шеф на ДАНС.

По-рано от ПП-ДБ поискаха смяната на Денев, след като заедно с друг временен шеф – и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, разпалиха истерия с първите си коментари след трагедията в Петрохан. Освен това, според ПП-ДБ част от покойните са свързани с ДАНС.

Правителството на Росен Желязков номинира Деньо Денев за председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), но тогавашният президент Румен Радев отказа да го назначи с основен мотив, че е свързан с лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Парламентът прокара скоростно законови правила, с които президентът бе лишен от основния си лост за влияние в ДАНС и вече не назначава председателя на агенцията със свой указ. Това вече става с решение на парламента. Конституционният съд обаче допусна делата за отнетите правомощия на президента да назначава шефове на специалните служби. Денев бе част безпрецедентната атака срещу машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година. Именно той подписа справката на агенцията, върху която стъпи политическата атака на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП срещу правителството на Денков и ПП-ДБ. Крайният резултат беше, че ЦИК отмени гласуването с машини на първия тур на местните избори.