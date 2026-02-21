21.02.2026 | 20:49

Човек на Пеевски е новият стопанин на резиденция „Бистрица“

Собственикът на "Инса ойл" Георги Самуилов купи дружеството, на което държавата даде за ползване резиденция "Бистрица" преди 36 години

Собственикът на „Инса ойл“ Георги Самуилов купи дружеството „Международен център по фирмено управление“, на което навремето е предоставена за ползване резиденция „Бистрица“ край София.

Сградата е емблематична за прехода и мутренските му аспекти. В началото на 90-те години на миналия век бившата резиденция на Тодор Живков (eдна от многото му) е дадена за школа за обучение на стопански кадри, в която са съдружници британският бизнесмен Робърт Максуел и група български държавни предприятия. После става личен дом на боса на „Мултигруп“ Илия Павлов, чак до убийството му през март 2003 г.

Резиденцията никога не е била отворена за широката публика, а по снимки от дрон сега изглежда необитавана. Съдейки по регистрите, такава е поне от 2007 г. насам. Годишно генерира малки приходи от отдаване на помещения под наем за съоръжения на мобилен оператор (70 хил. лева за 2024 г.), но трайно е на загуба (с изключение на последните две години).

Самуилов е собственик на петролната компания „Инса ойл“, която е част от обръчите от фирми на председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Инсата притежава и Общинска банка, която е обслужваща институция на движението, ръководено от политика, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.