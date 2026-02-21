Човек на Пеевски е новият стопанин на резиденция „Бистрица“

Собственикът на „Инса ойл“ Георги Самуилов купи дружеството „Международен център по фирмено управление“, на което навремето е предоставена за ползване резиденция „Бистрица“ край София.
Сградата е емблематична за прехода и мутренските му аспекти. В началото на 90-те години на миналия век бившата резиденция на Тодор Живков (eдна от многото му) е дадена за школа за обучение на стопански кадри, в която са съдружници британският бизнесмен Робърт Максуел и група български държавни предприятия. После става личен дом на боса на „Мултигруп“ Илия Павлов, чак до убийството му през март 2003 г.
Резиденцията никога не е била отворена за широката публика, а по снимки от дрон сега изглежда необитавана. Съдейки по регистрите, такава е поне от 2007 г. насам. Годишно генерира малки приходи от отдаване на помещения под наем за съоръжения на мобилен оператор (70 хил. лева за 2024 г.), но трайно е на загуба (с изключение на последните две години).
Самуилов е собственик на петролната компания „Инса ойл“, която е част от обръчите от фирми на председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Инсата притежава и Общинска банка, която е обслужваща институция на движението, ръководено от политика, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.
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