Кошлуков падна: Милена Милотинова е новият шеф на БНТ

С три гласа: СЕМ избра Милена Милотинова за генерален директор на държавната телевизия

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Изборът направи Съветът за електронни медии (СЕМ) днес. С това се очаква да се сложи край на сагата с провалите на конкурсите през годините заради съдебни обжалвания, вследствие на които сегашният директор на БНТ Емил Кошлуков изкара цял мандат повече. Той е обвиняван, че обслужва статуквото около тандема „Пеевски – Борисов“.

Кошлуков участва и в настоящия конкурс, но получи само един глас „за“ – от Галина Георгиева, която е член на СЕМ също извън мандата си и избрана с гласовете само на ГЕРБ и ДПС през 2019 г.

СЕМ вчера изслуша явилите се вчера четирима кандидати – Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.

Габриела Наплатанова обяви, че ще подкрепи Милотинова още докато обсъждаше изложенията на всеки от кандидатите. Галина Георгиева, издигната от ГЕРБ и ДПС, обаче намекна за политическо влияние върху процедурата. „Действията на Съвета от вторник насам се случват в среда на медиен комфорт, който отразява предимно удобната теза – липсва всякаква информация от страна на председателя на СЕМ относно тълкувателното решение. Такава медийна среда по времето на Светослав Костов не е имало. И по времето на Андон Балтаков не се е ползвал такъв комфорт. Очевидно това е мнозинството в Съвета, което ще избере новия генерален директор в условията на политическа нестабилност, което, смятам, буди основателни съмнения за политическо влияние над решенията на Съвета за електронни медии“, каза Георгиева.

„Има ясно приети и влезли в сила актове на Върховния административен съд, на Административен съд – София-област, така че всякакви спекулации са опит да се опорочи и да се хвърли сянка върху едно наистина важно решение, което СЕМ дължи на българското общество“, отговори й Симона Велева.

Къдринка Къдринова също обяви, че ще подкрепи Милена Милотинова. Подкрепи я и Симона Велева.

Имам дълбокото впечатление, че присъствам на една абсолютно легитимна процедура по избор на генерален директор на БНТ. Съжалявам, че това се случва едва сега, заяви Пролет Велкова. Тя даде гласа си за Невена Андонова.