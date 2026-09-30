30.09.2026 | 14:03

„Чух шум, убит е във входа. Миришеше на кръв“: Съседи проговориха за убийството в Пловдив

Полицията заварди изходите на Пловдив, ще разпитва всички, имали публични спорове с жертвата

Съсед на Илиян Филипов призна, че още трепери заради бруталното убийство на футболния бос. „Целият вход миришеше на кръв, когато минах оттам“, разказа Божидар Чергаров, който живее в същата сграда.

Тежкото криминално престъпление разтърси Пловдив. Известният бизнесмен Илиян Филипов, собственик на една от най-големите транспортни фирми в страната ПИМК и президент на футболния клуб Ботев (Пловдив), беше убит на метри от дома си. Разследващите органи изрично потвърдиха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство, като в момента се проверяват абсолютно всички възможни версии за тежкото покушение.

Престъплението е извършено малко след един часа през нощта в жилищна кооперация, която е собственост на самия Филипов. Съседът му Божидар Чергаров разказа пред Би Ти Ви, че е разбрал за убийството на собственика на комплекса впоследствие, но е чул странен шум през нощта и веднага е предал тази информация на пристигналите служители на реда. Той сподели пред медиите, че целият трепери от случилото се и допълни, че при преминаването му през входа всичко е миришело на кръв. За броени минути целият квартал е бил напълно блокиран от сили на полицията, като в издирвателните мероприятия през деня са се включили и следови кучета.

Работещата в района Йорданка Георгиева сподели, че често е виждала Илиян Филипов да преминава наблизо с автомобила си. Тя допълни, че идвайки на работа сутринта, е заварила затворена улица, засилено присъствие на органите на реда и притеснени хора, като определи ситуацията в квартала като истински шок.

Полицейските служители извършват мащабни огледи на място и проверяват всяко едно жилище в кооперацията, за да открият и други свидетели на разстрела. В дирекцията на МВР в Пловдив беше сформиран извънреден оперативен щаб, който преглежда записите от абсолютно всички охранителни камери в широк периметър.

Директорът на областната дирекция старши комисар Васил Костадинов обяви, че сигналът е получен на спешния телефон и потвърди, че убийството е станало на територията на имот на бизнесмена, като допълни, че към момента липсват данни Филипов да е получавал заплахи.

Окръжният прокурор Ваня Христева също потвърди пред обществеността, че смъртта е настъпила в резултат на изстрели с огнестрелно оръжие. На всички изходи на Пловдив са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверка на съмнителни автомобили, а разследващите обявиха, че ще извикат на разпит всички лица, с които Филипов е имал публични спорове в последно време. Сред тях е и босът на Славия Венци Стефанов. През последните дни двамата се заяждаха през медиите по футболни теми.