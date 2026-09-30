30.09.2026 | 11:00

„Маркет линкс“: Йотова – 41,4%. Гюров – 21,9%

20% не са решили още за кого ще гласуват. Ще го направят по време на кампанията, казва социологът Добромир Живков

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 41,4%. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 21,9%. Разликата между Йотова и Гюров е 20 на сто.

И двете кандидатпрезидентски двойки са издигнати от инициативни комитети. Доскорошната вицепрезидентка, която сега довършва като държавен глава мандата на Румен Радев, има официалната подкрепа на управляващата партия ПБ. Зад Гюров-Кандев са от ПП и ДБ.

Това сочат данните от първото проучване на „Маркет линкс“ след официалното начало на кампанията за президентските избори на 25 октомври. То е реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов („Величие“) с 3,9%, Радостин Василев от МЕЧ с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.

„Този рекорден брой кандидатпрезидентски двойки, регистрирани за този вот, фактически не показва твърде сериозно разпръскване на гласоподавателите в различни посоки. Виждаме, че отново се фокусира върху първите фракции и върху най-добре познатите кандидати“, коментира по бТВ социологът Добромир Живков, който представи резултатите от националното представително проучване.

„Нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%“, каза Живков.

Той подчерта, че това е декларираната готовност за участие във вот, което не гарантира, че ще достигне такива нива. „Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидатпрезидентски двойки“.

„Имайки предвид тези 51% избирателна активност, които постигнахме през април, може би няма да имаме такова ниво на предстоящите избори. Аз очаквам някъде около над 40%“, сподели той.

„В проучването целенасочено сме оставили да се вижда колко хора още не са решили за кого ще гласуват. Доста сериозен процент – 20,4% от хората. Те ще решат по време на кампанията“, обясни Живков.

Според него 10% от тях ще се пренасочат между първите две кандидатпрезидентски двойки. „И още 10% не показват към момента накъде биха“.

„Подкрепата на „Прогресивна България“ за Йотова и Вълчев очевидно насочва техните избиратели към този избор. Такъв тип консолидация крие в себе си известни рискове. Тя се отнася именно до мобилизацията на този много сериозен вот, който виждаме понастоящем“, каза той.

„Тези 41,4% може да не постигнат такава мобилизация, каквато декларират, а да се окажат реално по-малко. Но това фактически е стартът, който ние регистрираме в момента“, допълни Живков.

Според него до голяма степен е предизвестено, че ще има балотаж между Йотова и Гюров.