16.03.2026 | 14:33

„Да, България“ сигнализира за над 900 купувачи на гласове в цяла България

Алармирали са МВР, ДАНС и Върховната касационна прокуратура

Прочутите купувачи на гласове в Пазарджишко

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховната касационна прокуратура потенциални купувачи на гласове в цяла България.

Данните в сигнала са базирани публикуваните от неформалната група BG Elves списъци с над 900 имена на лица, за които има данни да се смята, че същите многократно са купували гласове по време на отделните предизборни кампании.

Списъците подробно описват лицата по отделните области на страната с техните собствени и фамилни имена, както и с прякорите, с които са познати в обществото, се казва в съобщението на партията.

Информацията включва и данни, свързани с обстоятелства на коя политическа сила тези лица се явяват представители и респективно купувачи на гласове за същата.

Преди предходните парламентарни избори през есента на 2024 г., от партията подадоха сходен сигнал до институциите.