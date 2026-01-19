Данъчни „заловиха“ бургаски салон, вдигнал боядисването на коса с 291%

В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът „Комуникации“ в НАП Анна Митева пред Нова телевизия.

Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас.

„Това, което на мен лично ми направи изключително впечатление, е един фризьорски салон в Бургас – боядисване с повишение на цената от 291%“, посочи Митева.

По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. „Ако услугата е била около 30 лева, сега би следвало да е около 120 лева. Това е разликата при 291% увеличение“, уточни тя.

Анна Митева каза, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените.

„Икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не могат автоматично да оправдаят скок на цените.„Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митева.

Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер. „Опитваме се да налагаме най-малката санкция – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. Не искаме да репресираме бизнеса“, подчерта Митева.

При продължаващо некоректно поведение в действие влизат и правомощията на Комисията за защита на потребителите. „КЗП могат да издадат предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите могат да стигнат до 102 хиляди евро“. Проверките обхващат и общински и държавни субекти. „Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митева. Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени при гробни места и наеми на зали. „Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки.

„Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митева.

Издадените наказателни постановления към момента са 48. „Те са на стойност около 125 хиляди евро, а в следващите дни очакваме сумата да нарасне до около 350 хиляди евро“, добави тя.Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки.