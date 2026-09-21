21.09.2026 | 10:26

Дара се просна на земята в „Гласът на България“

Люта борба за българската Арета Франклин, Меди съсипа победителката в Евровизия

Драматична сцена се разигра пред очите на зрителите на новия епизод на „Гласът на България“ след поредната ожесточена борба между треньорите за привличане на талантливи участници в отборите им. Експресивната Дара изпадна в мини нервна криза и с театрално ридаене се озова просната на земята. Причина за това стана изненадващ ход на Меди, който използва срещу нея „суперблок“ бутона си и така я извади от надпреварата за много желана и четиримата треньори участничка.

В ябълката на раздора се превърна 17-годишната варненка Мартина Господинова. С помитащия си глас момичето не само успя да обърне четири стола, но накара цялата публика да се изправи на крака, а Мария и Дара дори изтанцуваха заедно блус. Мастър Лечев пък побърза да нарече Мартина „Българската Арета Франклин“.

Момичето обаче далеч не беше единственият повод за сблъсък между Дара и Меди в „Гласът на България“. Между двамата треньори се оформя все по-силно съперничество, съпроводено с неспирни шеги, които често приемат характера на директни заплахи. След като попфолк изпълнителят нееднократно обвини колежката си, че говори твърде много и залага на празните приказки като политик, тя му отвърна с недвусмислени предупреждения, че търпението ѝ се изчерпва и във всеки един момент е готова да му „сложи хикса“ с блокбутони и всички налични средства. Накрая той обаче успя да я изпревари и да я свали буквално на земята. „Малко преиграва, това поведение подхожда повече на 2-годишно дете в мола“, останаха обаче скептични към страданието на Дара някои зрители в социалните мрежи.

Но както обичайно става в подобни ситуации и тази се разви на принципа „двама се карат, трети печели“. След шумната разправия Българската Арета Франклин все решение да отиде в отбора на Мария Илиева. „Откакто се помня, танцувам под масата на песните на Мария Илиева“, сподели чистосърдечно момичето и с това остави поп дивата с леко горчив привкус от победата.

„Ще те открадна“, закани се пък непримиримата Дара. Дали това наистина ще се случи и ще отмъсти ли победителката в Евровизия на Меди, ще стане ясно в следващите епизоди на „Гласът на България“.