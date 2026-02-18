18.02.2026 | 17:45

Дарителката на Ивайло Калушев: Ако искаха самоубийство, владееха практика за изстрелване през фонтанелата

София Андреева това казала и на полицаите: Че ако е самоубийство, ще има само дупчица на темето, през която са си изстреляли съзнанието

София Андреева, жената, дарила над 500 000 евро на сектата на Иво Калушев и оставила сина си при тях, отново постави под въпрос версията за „ритуално самоубийство“.

„Защо, ако искаха ритуално самоубийство, не го направиха спокойно. В мазето имаше специална стая за медитации – предназначена за „тъмен“ ритрийт. Можеха до идат във всяка пещера на България и да се скрият. Трябва да се били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта“, написа тя в профила си във Фейсбук.

„Всичките членове на „сектата” владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата наречена Пхова. Може да се ползва за самоубийство. Но НЕ. Трябва да се изпозастрелят като диваци“, категорична е тя.

Андреева съобщава и какво е казала на първия разпит в полицията, когато ѝ „подавали“ идеята за самоубийството.

„ПРЕДОЛАГАМ, ЧЕ АКО Е САМОУЙСТВО, НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ГИЛЗИ, САМО ПО 1 ДУПЧИЦА НА ТЕМЕТО. И то пробивът е от вътре навън, защото от там си изстрелва съзнанието. ПХОВА се нарича методът. Преподава се само от квалифицирани учители от Тибетския будизъм. Методът е на повече от 1000 години. До окупацията на Китай масово се ползвал от хората в Тибет да прехвърлят съзнанието си в чисти земи. Ако се направи, преди да е дошло времето за смърт, се ползва за самоубийство“, обяснила Андреева на полицаите.