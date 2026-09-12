Държавата поема охраната на всички складове за боеприпаси

Държавата може да поеме охраната на складовете за боеприпаси, ако се наложи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който днес посети района на село Горни Върпища, област Габрово, където снощи се взриви склад за боеприпаси на военния завод „ЕМКО“.

„Има едно неглежиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има неглижиране и на начина на охрана. Ще обследваме всеки един склад на територията на страната. Ще дадем необходимите предписания. След като стопаните не могат да вземат мерки, държавата ще влезе и ще направи необходимото. Виждаме доста пропуски, не само в това предприятие“, аргументира си той.

„Ние не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които се съхраняват взривни вещества и охраната, тогава едното не изключва другото. Компаниите, които правят това, трябва да го правят максимално отговорно. А ако има външна намеса, това е наша отговорност – да го установим и да съберем необходимите доказателства. Очевидно, че нивото на охраната трябва да бъде вдигнато на всички обекти, не само заради ситуацията в България, но и по света“, повтори няколко пъти Демерджиев. Служба Контрол на общоопасните средства /КОС/ към МВР е направила проверка на склада на „ЕМКО“ съвсем скоро, но не стана ясно какви са били резултатите.

„Прав е г-н министърът, че на национално ниво трябва да се вземат допълнителни мерки за охрана на такива обекти, защото ако се стигне до посегателство, това е посегателство не само върху конкретна фирма, но и срещу националния интерес, защото всички фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната. Затова няма как да не се разглежда въпросът като посегателство срещу националната сигурност“, съгласи се един от управителите на „ЕМКО“ Славчо Димиев, който също бе на мястото на инцидента.

„Охраната е организирана спрямо сегашните нормативни изисквания – има видеонаблюдение, има физическа охрана, която е въоръжена и е 24 часова, но очевидно тя трябва да бъде уголемена, за да могат превантивно да се предпазят такъв тип обекти. Но не можем на всеки прозорец, на всяка врата да сложим по един танк да ги пази“, допълни той.

По време на инцидента е имало двама охранители на склада, които са забелязали възникването на пожара на камерите за видеонаблюдение и са успели навреме да напуснат района.

МВР-шефът подчерта, че се разследват всички версии за взрива, като се проверяват и подобни пожари назад във времето, за да се види дали има подобен подход.

„Правим обаче разлика между този случай и предходния, защото ако в предходния случай инцидентът настъпи при работещо предприятие, в светлата част на деня при коренно различни обстоятелства, то този инцидент по-скоро наподобява предходни инциденти, които са настъпвали в складове, където известно време не е имало нито товарно-разтоварни дейности, нито посещение на работници и служители. По-малко взривове са съхранявани, затова са и по-малко отломките. Първият път цялата сграда беше унищожена, а сега тази е само частично разрушена“, обясни Демерджиев.

„В този склад се съхраняват основно барутни състави, които в момента не се влагат в производство и не отиват в готова продукция, и съвсем малко среднокалибрени боеприпаси – около 100 броя. Складът се използва за съхраняване на барутни състави, които не се използват често“, допълни Димиев. Той обясни, че складовете не са застраховани, защото „кой застраховател застрахова боеприпаси“.

Президентът Илиана Йотова обмисля дали все пак да не свика заседание на Констултативния съвет за национална сигурност, както настоява ДБ. „Трябва да се обсъдят всички мерки, защото тези случаи зачестиха, а и ескалира войната не само в Близкия изток, но и в Украйна“, каза тя.

Според Демерджиев обаче свикването на КСНС не е нужно, защото „кризата се решава на място, където са всички служби, а не както при предишни случаи, когато кризите са се управляват кабинетно“.