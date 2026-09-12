12.09.2026 | 12:29

Слави Трифонов опериран тайно

Професор изправи гръбнака на шоумена политик в Оман по уникална технология

Шоуменът и политически лидер Слави Трифонов претърпял изключително сложна хирургична операция на гръбначния стълб в емирство Оман, твърди столичен таблоид.

Сложната интервенция е осъществена в началото на август 2026 г. с помощта на последно поколение медицински робот. Процедурата е ръководена от водещ американски професор и двама негови асистенти в продължение на повече от 3 часа. Финансовите разходи за проведеното иновативно лечение надхвърлят сумата от 300 000 долара. Лекарите дават уверени и много добри прогнози за цялостното му здравословно възстановяване.

Сериозните физически страдания на Трифонов датират от 2007 г., когато той претърпява тежък битов инцидент и счупване в хотелска стая в Стара Загора. Наред с последиците от това падане, през 2001 г. той е диагностициран и с тежкото заболяване множествена склероза. Прогресиращата диагноза уврежда сериозно неговото зрение и цялостния му опорно-двигателен апарат, което налага той да използва патерици за придвижване. Престоят му в чуждестранната болница продължава малко над 1 седмица.

Днес, около 1 месец след проведената хирургична интервенция, Трифонов съобщава за значително намаляване на постоянните мъчителни болки. Според медицинския екип в следващите няколко месеца той ще възстанови напълно естествените си способности за самостоятелно ходене. Неговите близки споделят, че веднага след окончателното си оздравяване той възнамерява да се завърне на музикалната сцена, където ще организира огромен концерт за своите почитатели.