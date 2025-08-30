„Дъщеря ми се гримира от 3-годишна, харчейки 2000 долара за козметика“: Съсипаха от критики майка в мрежата

Нормално е малките момиченца да изразяват желание за грим и дори козметични продукти, когато видят майките си да се приготвят.
Но това не означава, че майките им позволяват да носят грим и да използват скъпи кремове и серуми, докато са малки. Това обаче не е така за Ашли Пейдж от Англия, която гордо казва, че дъщеря ѝ използва грим от 3-годишна възраст и че сега, на 10, има рутина за красота, която ѝ струва малко състояние.
38-годишната Ашли, която е гримьор, казва, че е купила на дъщеря си първото червило, когато е била само на три годинки, и че днес момичето е пристрастено към грима и не излиза от вкъщи без поне седем червила в чантата си.
За себе си тя използва и епитета „дете на Сефора“ – термин, използван за малки деца, които са обсебени от козметични продукти и често посещават дрогерии като Сефора .
Дъщеря ѝ Найджа също има многоетапна рутина за красота, която ѝ отнема половин час или повече, а всички продукти за грижа струват около 2000 долара.
„Най-важният урок, който искам дъщеря ми Наия да научи, е, че може да бъде дете на Sephora , но може и да има детство. Аз лично не вярвам, че има нужда от всички тези продукти.
Но искам да има грим и продукти за грижа за кожата, с които да може да си играе. Не се притеснявам, че ще нараня кожата ѝ, защото ѝ купувам само продукти, подходящи за деца, като хидратиращи кремове, почистващи продукти за лице и кремове със слънцезащитен фактор.“
Наия казва, че се гордее със своята „пристрастеност“ и че често помага на приятелите си да намерят правилните продукти за грижа за кожата.
„Обсебена съм от грима и грижата за кожата. Честно казано, бих искала да имам собствена марка, когато порасна или стана гримьор. Всяка сутрин отделям 30 минути за рутината си за красота, както и около 15 минути, за да се гримирам.“
Майка ѝ казва, че Наия винаги я е наблюдавала с интерес, когато си е нанасяла грим, а по време на пандемията, тъй като е имала много време, е започнала да следва уроци по грим.
Сега, на 10-годишна възраст, Наия е имала над 200 грима и козметични продукта, като почистващ препарат за лице, крем с фактор за красота, бронзант, руж, спирала, сенки за очи… Ашли добавя, че пазаруват три пъти месечно.
Въпреки че е критикувана, Ашли казва, че не прави нищо лошо.
„Мисля, че хората забравят, че кожата е най-големият орган. Учим децата на здравословно хранене и психично здраве, така че защо да не ги научим на грижа за кожата?"
Ашли има акаунт в TikTok с дъщеря си, който е последван от над 64 000 потребители, и често се сблъсква с критики, когато публикува видеоклипове на дъщеря си, на които се гримира и използва козметични продукти.
„И аз имам дъщеря и това е глупаво. Децата трябва да играят навън, а не да мислят за грим и козметични процедури.“
„Съжалявам момичето – то няма детство и ще порасне много бързо.“
„Не е виновно детето, че е започнало да се гримира на три години, проблемът е в майка му.“
„Срам за родителите.“
„Мисля, че това е все едно да кажеш на дъщеря си, че не е достатъчно красива без грим. Когато порасне, момичето ще има сериозни проблеми със самочувствието.“
