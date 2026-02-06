06.02.2026 | 19:27
Дават 100 000 долара награда за информация по случая „Петрохан“
„Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, разказа Човекът-паяк
$100 000 награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев, обяви човекът паяк Иван Кристоф.
Той обяви че дарява и три скутера от италианската марка „Garelli“, на онези които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
„Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, разказа Човекът-паяк.
Попитан какво мисли за случая „Петрохан“ той каза: „Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.“
