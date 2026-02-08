08.02.2026 | 19:31

Демерджиев: Как килърите намериха Калушев преди ДАНС и МВР?

Бившият (и бъдещ) вътрешен министър даде остър политически уклон на шесторното убийство

След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси.

Така започна краткия си коментар на трагедията бившият и спряган упорито за бъдещ вътрешен министър Иван Демерджиев, една от ключовите фигури в новия политически проект на Румен Радев.

Най-важният въпрос е – ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите – не?!

Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

И.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Държава няма – това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!