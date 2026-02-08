08.02.2026 | 11:21

Денков отговори на Борисов: Ако Гюров беше на Пеевски, нямаше да бъде изваден от борда на БНБ

Не е известно защо ПП и бившият им премире правят усилия да отговарят на брътвежите на лидера на ГЕРБ

„Андрей Гюров няма нищо общо с Пеевски и това е поредната лъжа на Борисов, който се опитва да оцапа някой, който може да се появи на политическия терен. Ако Гюров беше на Пеевски, той нямаше да бъде изваден от борда на БНБ, защото хората на Пеевски не ги сполетяват подобни събития“, заяви бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков в ефира на БНТ в неделя.

Изказването му идва в отговор на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в петък поиска незабавно президента Илияна Йотова да назначи служебен премиер, като прогнозира, че това ще бъде Андрей Гюров, защото “бил на ПП-ДБ и Пеевски”.

„Настоявам, умолявам президентът Йотова незабавно, бързо да приключи с тези безсмислени консултации и протакания и да назначи служебен премиер. От всичко което виждам, той във всички случаи ще е на ПП-ДБ и Пеевски – защото Гюров заедно ПП-ДБ и Пеевски го номинираха (за подуправител на БНБ) и заедно гласуваха за него“, заяво Борисов.

Според Николай Денков тази реплика е напълно театрална.

„Всеки, който познава процедурите знае, че изборите трябва да бъдат най-рано на 19 април, което означава, че служебният премиер трябва да бъде назначен най-рано на 19 февруари. Тази реплика беше предназначена за хората, които не знаят процедурите”, каза Денков.

Той смята, че това е опит за натиск срещу президента, а самото изказване на Борисов показва, че той е нервен по отношение на това кой ще бъде служебен премиер.

“Знам, че служебният премиер трябва да осигури честни избори, а Борисов има проблем с тях.”, добави Денков.

Гюров беше избран за подуправител на БНБ през 2023 г. заедно с предложението на ДПС Петър Чобанов, а в гласуването участва и ГЕРБ. Година по-късно обаче Гюров беше отстранен от поста си в Централната банка заради решение на Антикорупционната комисия (КПК) за несъвместимост. Причината беше, че се е забавил с излизането от управата на няколко дружества. Той обжалва и в момента казусът е заседнал във Върховния административен съд, който пък чака становище на Съда на Европейския съюз.

Междувременно Гюров е в неплатен отпуск, но остава подуправител, което го оставя в т.нар. „домова книга“ за служебните министър-председатели.

Според Денков акцията срещу Гюров е била именно, за да бъде изваден от списъка с евентуални кандидати за служебен премиер.

По думите на Денков няма особено забавяне на процедурите за съставяне на служебно правителство и конституционните процедури се спазват, а единственото забавяне е дошло около оставката на Румен Радев от президентския пост.

Според него когато Йотова е заела поста, вече не е разполагала с време да премине през всички процедури, така че изборите да бъдат на 29 март.

Бившият премиер заяви, че Румен Радев е сериозен опоненент за формацията, но ПП-ДБ продължава да иска подкрепа, за да има 121 депутата и да се бори с олигархията.

„Не ме интересува какво говори Радев, искам да видя действия – всички шефове на служби, включително и на ДАНС, са назначени заедно с него, от неговите служебни правителства“, даопълни Денков, който посочи, че „сляпото петно на службите е руското влияние в България и борбата с корупцията“.

По думите му на предстоящия вот хората имат три избора.

„Ако искат още от същото, да подкрепят Борисов и Пеевски. Вторият избор е да вървим към по-бедните държави – Унгария и Русия. Третото е това, което предлагаме ние – ако Европа ще е на две скорости, България да е на първата“, каза Денков.