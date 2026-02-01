Ако Румен Радев не смее да каже имената на Борисов, Пеевски и Сарафов, как ще се бори с тях? Когато заявява, че ще се бори с олигархията, да започне да казва истинските неща. Много е важно Радев да покаже, че не е част от прегрупирането на мафията.

Това зави пред БНР заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков, съпредседател на ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и бивш премиер.

„След 9 години да не кажеш нищо за Борисов и Пеевски, при положение, че е пределно ясно кои са лицата на олигархичната държава. Да не кажеш нищо за Сарафов, който съгласно ВКС и няколко от съставите на Апелативния съд не е и.ф. главен прокурор, и ти да мълчиш и нищо да не кажеш. Да мълчиш по отношение на Владимир Малинов, който има ключово участие по отношение на „Чирен“, който беше негов служебен министър на енергетиката и сега продължава да бъде директор на „Булгартрансгаз“. Това са примери за олигархични практики, за корупционни практики, които всеки вече знае в тази държава“.

По думите на Денков по отношение на „Турски поток“ и на „Боташ“ има общи елементи – става дума за руски газ и става дума за Владимир Малинов, който участва и в двата проекта и е ключово лице:

„Аз имам сериозно притеснение, че Радев се е споразумял с Борисов, а това означава и с Пеевски, да не го атакуват за „Боташ“, а той да не ги атакува тях. Това би обяснило защо неговата борба с олигархията е абстрактна. Това няма как да е приемливо“.

Според него слизането на Радев на партийния терен е изчистило трите пътя на развитие, които има пред България:

„Единият е корупционният, това, което правиха досега Борисов и Пеевски, това, което ги интересува, е те да се измъкнат от съдебно преследване. Вторият е търсене на държавник като Орбан – с твърда ръка – т.е. създаваш нещо, което изглежда добре на пръв поглед, но всяка диктатура в крайна сметка загробва държавата. Третият е това, което ние искаме – ние дълбока вярваме и за това се борим, че Европа е единственото място, където ние можем да продължаваме да се развиваме, да станем по-богата държава, да намалим неравенството, да бъдем защитени от външна агресия и да дадем най-добрите възможности на хората. … Ние търсим подкрепа за тази посока. Който е готов да работи за тази посока – да гласува в Народното събрание и когато се обсъжда правителство, то да бъде в съответствие с тези приоритети, е добре дошъл. Но да очаква някой ние да тръгнем да подкрепяме едната или другата посока, няма да се случи. Това е, което опитаха Борисов и Пеевски, ние им казахме „не“. Видяхме ги, че са безнадеждни и никога повече няма да се опитваме да работим с тях двамата. Радев е тръгнал в абсолютно грешна посока и или ще коригира посоката си, защото Орбан не е европейска посока, или ще коригира изказа си за това как ще се бори с олигархията и мафията“.

Със слизането на Радев Борисов и Пеевски много удобно се измъкнаха от общественото внимание, но ние не можем да позволим това, те са проблем на България, посочи още Денков.

Приоритет на ПП-ДБ е силна България в силна Европа и започваме публични срещи с основните участници в обществения живот по нашите приоритети, търсим сътрудничество, за да успеем, изобщо не чакаме, изтъкна той.

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ уточни, че разговорите за листите на коалицията ПП-ДБ за предстоящите избори трябва да продължат не през медиите, а вътре в лидерския формат:

„Не мисля, че имаме различие за това какво искаме да постигнем, че листите трябва да са силни и с разпознаваеми хора. Въпросът е какъв е механизмът, по който да постигнем това, което целим и едните, и другите. Досега бяхме успешни, работейки заедно. Ние искаме да продължим по същия начин. … Рамката, която ни помогна да работим заедно през последните избори, трябва да остане същата. … Няма въпроси, които могат да са нерешими за коалицията. В решението на ПП няма споменати имена, не пише нищо за Явор Божанков и Даниел Лорер, пише, че когато някой е изключен от партия, би било редно поне ако няма някакви други разговори, той да не бъде част от общата коалиция, защото ще влезе евентуално в Народното събрание и ние няма да можем да разчитаме на този човек, когато става дума за общи действия. Този принцип важи както за ПП, така и за ДБ. Те също имат хора, които са изключени и мисля, че и те не биха били щастливи, ако ние започнем да ги слагаме като водачи на листи. Така че нека отново да седнем и да обсъдим тези въпроси делово, вместо да раздухваме през медиите един или друг случай. Това не помага на никого“.

Денков подчерта, че Кирил Петков, Лена Бориславова и Андрей Цеков сами са се отказали от участие за следващите избори, но остават в ПП и публично са заявили, че ще помагат на партията.