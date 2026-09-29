29.09.2026 | 12:22

Депесарят Христо Широков се разболя в ареста, съдът го пусна с електронна гривна вкъщи

Областният председател на ДПС-Ново начало е обвинен в участие в ОПГ по казуса ВиК-Бургас

Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Христо Широков в по-лека такава – „домашен арест“ с електронна гривна. Причината е, че здравословното състояние на областния председател на ДПС-Ново начало се е влошило в ареста.

Широков е представил съдебно-медицинска експертиза, която установява, че е настъпило съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. Въпреки изменението на мярката обаче Окръжният съд в Бургас към настоящия момент не е разколебан от обоснованото предположение за съпричастността му престъплението, в което е обвинен. Христо Широков и Методи Смилов са обвинени в участие в ОПГ по казуса с ВиК-Бургас. Версията на обвинението е, че водомерите им били манипулирани, за да отчитат по-малко от реално потребената вода, а от отделни туристически обекти били искани суми между 10 и 30 хил. лева. Прокуратурата проверява и данни за натиск върху хотелиери, които отказвали да плащат.

Според държавното обвинение има данни, че паричните потоци от разследваната схема са достигали именно до Широков, който впоследствие ги разпределял. Все още се изяснява дали групата от Цветан Мирчев, Методи Смилов, Христо Широков и Данаил Динев е имала конкретен ръководител, или четиримата обвиняеми са действали при предварително разпределени роли. Разследването обхваща между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър.

„Макар тежестта на обвинението и останалите данни по делото да не са се променили, задържането под стража не може да се поддържа, когато изпълнението му в конкретния момент е обективно несъвместимо със здравословното състояние на лицето и създава пречка за провеждане на необходимо медицинско лечение и рехабилитация„, мотивират решението си окръжните магистрати.

По отношение на Методи Смилов съставът е сметнал, че има достатъчно доказателства за съпричастността му към престъпната дейност, предмет на разследването, както и наличие на реална опасност от извършване на престъпление. Към настоящия момент по делото не са представени нови доказателства, които да разколебават тези изводи и затова частната му жалба не е уважена и той остава с мярка за неотклонение „домашен арест“.

Другите двама обвиняеми по делото – бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и Данаил Динев също са мерки за неотклонение „домашен арест“. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ повече от три години.