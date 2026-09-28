28.09.2026 | 11:05

“Престъпление е да имаш 50 000 евро и да не купиш жилище за 300 000″ (видео)

Цените на жилищата продължават да растат, според българските брокери са достъпни. Нямало имотен балон

Броят на имотните сделки намалява през второто тримесечие на годината, но не и ръстът на цените, сочи статистиката на НСИ. През април-юни те са били с 15,7% по-скъпи от същия период за 2025 година, а само за едно тримесечие ръстът е от 2,9%. Броят на продажбите обаче е с 15 процента по-нисък на годишна база.

„Имаше една голяма ножица в офертните цени на предлаганите имоти. В градове като София, Пловдив, Варна, Бургас цените бяха сравнително по-високи от тези в Стара Загора. И инерционно до края на 2025 година увеличението на цените в някои от секторите беше почти двойно, а пък сравнимо за 30-годишен период те си увеличиха цената 30 пъти“, коментира брокерът на недвижими имоти Бисер Орлов в сутрешния блок на Нова тв.

„Повечето ни клиенти ползват ипотечни кредити. Лихвите са изключително конкурентни в момента и това допълнително спомага при вземането на решение. Новото в тенденциите е търсенето на апартаменти с две и повече спални от млади хора“, посочи Орлов.

Според брокера пазарът все още не е в ситуация на имотен балон. Той очаква възможна корекция на цените до края на годината. „Моите очаквания са, че до края на годината може да ще има лек спад от около 5 до 15% в цените на имотите. Кандидат-купувачите изчакват някаква корекция надолу“, каза той.

Според Гергана Тенекеджиева от „Адрес Недвижими имоти“ имотите у нас да достатъчно достъпно, а при ниските, по думите ѝ, нива на лихвите е престъпление да имаш 50 000 евро и да не купи жилище за 300 000 евро.

„Ръстът на доходите е функция на ръста на цените. Колкото порастват доходите, с толкова пораснаха и цените. Достъпността на жилищата предвид ниските лихвени проценти и евтиния паричен ресурс, който банките ни дават, всъщност е доста голяма“, увери изпълнителният директор на „Адрес Недвижими имоти“.

„Ръстът на цените скочи през втората половина на 2025 г. Сега наблюдаваме 4,5% ръст на цените спрямо първото тримесечие. Това е съвсем нормално. Защото, за да се намалят цените, трябва да паднат драстично сделките. А всъщност сделките са паднали само две тримесечия подред. Очакваме, че ще паднат и през третото тримесечие, но това са наистина бавни процеси“, посочи Тенекеджиева.

Тя отчете, че 80% от хората, които са купили жилища, ги ползват за живеене. Отстъпките над 5 хил. евро при сделките нарастват със 70%, тоест продавачите са много по-склонни да разгледат предложението на купувача.

„В момента е престъпление да имаш 50 хил. и да не си помислиш да си купиш жилище за 300 хил. Лихвата е толкова ниска в момента, аз не помня години, в които да е имало инфлация, по-ниска от тази лихва“, каза още тя.

По думите ѝ през следващата година ще наблюдаваме ще има ли ръст на сделките за наеми и как това ще рефлектира върху наемните цени. „В момента има достатъчно много хора на пазара, които са си купили имоти, за да ги отдават под наем, и когато има добро предлагане, има и разумна цена“, посочи Тенекеджиева.