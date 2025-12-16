Асен Златев е новият президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ). Олимпийският шампион от Москва 1980 и трикратен световен шампион бе избран по време на извънредното Общо събрание на федерацията в София, в което участваха 33 клуба. Златев заменя на поста Стефан Ботев, който бе избран през ноември 2024 г, предава БТА.

Златев и Ботев бяха единствените двама кандидати за президентския пост във федерацията, като първият получи подкрепата на 20 от делегатите, а вторият – на десет от тях. Останалите се въздържаха.

Сред подкрепилите Златев бе и олимпийският шампион от Париж 2024 и многократен световен шампион Карлос Насар. През последните месеци между Насар и Ботев съществуваше напрежение, като звездата на българската тежка атлетика дълго време отказваше да подпише договора си с федерацията, преди това да се случи в началото на този месец.

За генерален секретар на БФВТ бе избрана Мариета Христова.

В словото си към участниците в Общото събраните Асен Златев призова да няма оспорване на резултатите от гласуването и добави, че се надява финансова помощ, която федерацията получава за покриване на дълговете си да продължи. Средставата бяха осигурени от Стефан Ботев, който ги договори след среща с депутата Делян Пеевски. През август тази година Ботев заяви, че ще се опита да свика Общо събрание, но ако не получи нужната подкрепа, финансирането към централата от страна на Пеевски ще спре. В същото тв интервю Ботев каза още, че голям спонсор искал да се снима само с Насар. Отрече да е политик, но дни по-късно олимпийският щампион се озова в прословутия кабинет 222А на снимка с Пеевски.

Олимпийският шампион от Париж Карлос Насар заяви, че вдигането на тежести в България не може да зависи само от благоволението на един човек и дава пълната си подкрепа на новоизбрания президент Асен Златев, за да бъдат изчистени веднъж завинаги дълговете на федерацията.

„Удовлетворен съм от избора на Асен Златев и се надявам да няма обжалвания, за да не се пречи на новото ръководство да си върши работата. Умишлено попитах останалите делегати дали имат нещо против Асен Златев, но никой не се изправи. Ако има жалби срещу избора, значи имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа“, каза пред журналисти Насар след края на извънредното Общо събраните на Българската федерация по вдигане на тежести.

„Винаги допускам като вариант, че може да има такива жалби. Не смятам, че всичко е перфектно, но ще бъде хубаво да го няма това нещо, тъй като иначе и аз ще се замисля какво да правя с кариерата си. По-добре е да няма такива обжалвания. Асен Златев е човекът, който ме задържа в България. Той ми даде смисъл да остана и да не ходя да се състезавам за друга държава. Той има идея как да работи нашата федерация, как да ми бъде осигурено нужното спокойствие и нужните условия, за да печеля още медали“, добави състезателят на клуба от Червен бряг.

„Постоянно получавам оферти да се състезавам за други държави, но за момента нямам подобни мисли. Но ако някой обжалва, такива мисли могат да нахлуят в главата ми. Видяхме, че с това ръководство комуникация между президент и управителен съвет е нямало. Вместо съгласие, имаше караници. Така не може да се работи“, категоричен бе той.

„Това беше най-спокойното Общо събрание, на което съм присъствал. Всички искаме да работим за благото на нашия спорт и той да се развива. Днес дойдох един час предварително, защото исках сам да говоря с другите делегати, исках да чуя и мнението им. Исках да си отговоря за себе си дали тази федерация има бъдеще и смятам, че с избора на Асен Златев и на новото ръководство има такова. Ние трябва само да ги подкрепяме и аз ще направя всичко по силите си. Вярвам, че мога да бъда полезен на Българската федерация по вдигане на тежести. Аз давам пълната си подкрепа на Асен Златев. При предишното ръководство това го нямаше. Вярвам, че с моята подкрепа ще намерим много хора, които да повярват в успеха на нашата федерация. Това е една от най-успешните ни федерации, да не кажа най-успешната. Вярвам, че задълженията могат да бъдат погасени“, каза Насар.

Той бе попитан и дали е възможно да се отрази негативно на федерацията евентуалното спиране на финансирането от страна на депутата Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало.

„Не смятам, че трябва да разчитаме за финансиране само на един човек. Но това ще си го решат Асен Златев и Делян Пеевски. Смятам, че тук влизаме в политически среди, а това не е редно да се случва. Не смятам, че ще бъде голямо падение, ако Делян Пеевски не продължи да финансира федерацията. Той помага вече една година, а задълженията още не са отминали, не са и малко. Трябва ни нещо повече, за да се справим с това“, добави Насар.

„(Бившият президент – бел. р) Стефан Ботев казва, че организира лагери, но никой не се допитва до мнението на състезателите. Идете и ги попитайте дали условията на тези лагери са такива, че да предразполагат към печелене на медали. Имаше едно момче в националния отбор, което претърпя операция тази година. Не знам как са му платили операцията, но контузията му беше от лагер на националния отбор. Условията не бяха перфектни, както ни казват. Съжалявам, че ги няма другите състезатели тук, за да разкажат. А не е редно аз да говоря от тяхно име“, заяви още той.

Насар бе попитан и за срещата си през миналата седмица с Румен Радев.

„С Румен Радев говорихме за спорт. Той ме похвали и каза, че ще се радва да остана в България и да продължа да се състезавам. Темите ни бяха около спорта.“

„Не искам да си мисля за сценарий, при който не се състезавам за България, но страницата не е затворена. Трябва много внимателно да се стъпва, защото вдигането на тежести в България не е в добро положение. Не може един състезател да върви нагоре, а федерацията да го дърпа надолу. Или обратното. Трябва двете неща да вървят ръка за ръка. Ние сме един отбор – управителен съвет, президент, състезатели. Трябва да имаме общи цели и общи интереси“, завърши олимпийският, световен и европейски шампион.