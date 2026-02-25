25.02.2026 | 10:24

Деян Мексиканеца е вербуваният от ДАНС в сектата на Калушев

Възможно е при посещенията си в хижата през последната година Деян Илиев да е поставял тайно записващи устройства

Деян Илиев-Мексиканеца е вербуваният от ДАНС да следи сектата около Ивайло Калушев, твърди „Филтър“. За агент на контраразузнаването в затвореното общество на хижа „Петрохан“ се заговори усилено още в дните след намирането на труповете. Още на 2 февруари кметът на село Гинци обяви в ефира на една от националните телевизии, че е бил поемно лице на полицията, но когато пристигнали до хижата часове след сигнала, изчакали хората на ДАНС да се изтеглят. По-късно това се потвърди и от информация в Народното събрание.

Депутати директно питаха председателя на ДАНС Деньо Денев дали е имало техен човек под прикритие в сектата, но той отказа да им отговори дори след закриването на заседанието. Денев не е длъжен да разкрива секретна информация, за да не изложи на опасност вербувания от службата човек. Подозренията паднаха върху самия Калушев, но всъщност агентът е бил Деян Мексиканеца, категорични са източниците от МВР. Според тях не е случайно, че

Мексиканеца заминава за чужбина на следващия ден, след като е дал показания пред тях.

От година Деян Илиев е живял в близкото до хижа „Петрохан“ село Гинци, след като се е завърнал от Мексико заедно с приятелката си Лола. В миналото е бил най-довереният човек на Ивайло Калушев, но в последните години е бил в периферията на сектата заради жената, с която е живеел. Въпреки това двамата са свързани с общ бизнес и тъмно минало и са поддържали връзка постоянно. Деян Мексиканеца е човекът, който открива труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до хижата. Предишния ден е получил съобщение от Калушев, в което се сбогува с него, както и обаждане от майка му, че никой от хижата не отговаря на телефона си. Заради натрупалия сняг Деян Илиев отива до хижата на следващия ден и подава сигнал в полицията. Той е един от първите задържани за 24 часа. Ченгетата буквално го въртят на шиш с оперативни беседи, а след това и с разпит, на който е присъствал и адвокат. Още тогава станало ясно, че Илиев не е случаен, и ясно е показал с поведението си, че е човек на друга служба, без да се разконспирира. Категорично отказал съдействие, което ще го уличи в престъпления или ще издаде интимни подробности, и затова е отказал да отключи един от телефоните си.

Още като го освободили след разпитите, Деян събрал бързо багажа си и излетял към Мексико заедно с Лола, вероятно с коридор от ДАНС.

Макар и да не е живял в хижата, Деян е бил чест гост там, твърдят свидетели по разследването. Според източниците той е вербуван от ДАНС, защото е бил уязвим заради доходите си, които не можел да докаже с официални парични потоци. В същото време Мексиканеца пътувал често в чужбина и имал връзки със съмнителни хора там. Не е ясно каква информация е давал на контраразузнаването и дали е била полезна, за да се следи сектата на Калушев отблизо. Със сигурност обаче в ДАНС не е имало данни, че мъжете от хижа „Петрохан“ са опасни за националната сигурност.

Възможно е при посещенията си в хижата

през последната година Деян Илиев да е поставял тайно записващи устройства.

Няма информация за намерени бръмбари в опожарената постройка.

За първи път агент на ДАНС прониква в хижа „Петрохан“ през октомври 2022 г., няколко месеца, след като Калушев я купува. Тогава до институциите е подаден сигнал, че въоръжени „рейнджъри“ не пускат хората в района. Току-що е паднало правителството на Кирил Петков, в което министър на околната среда е Борислав Сандов, който е подписал споразумението с НПО-то на Калушев. Тогава представители на Регионалната дирекция по горите правят проверка на място. От доклад на ДАНС до прокуратурата става ясно, че в проверката „легендирано участват служители на агенцията“ – агенти са се включили в групата на горските, за да проникнат в охраняваната територия. Тогава става ясно, че там се тренират стрелби, има дървени мишени и укрития, представителите на НПО-то се държат арогантно и отказват да освободят горската територия, без да знаят, че в групата има служители на ДАНС под прикритие. Те пишат в докладите си за камерите, както и справки за обитателите.

През 2024 година ДАНС отново се занимава с рейнджърите на Калушев по сигнала на бабата и дядото на малкия Леон, който е даден за отглеждане в хижа „Петрохан“. Според източниците на „Филтър“ вербовката на Деян Илиев става в началото на 2025 година, когато той се прибира за постоянно в България.

Ламата се изживявал като Нео от Матрицата

На фейсбук страницата на школата му за приключения „Роук“ е поместена снимка на детето The Orphan от филма, което е разбрало, че светът е илюзия

Школата за приключения „Роук“ е едно от начинанията на Ивайло Калушев след завръщането му от Мексико. Той търси момчета между 11 и 15 години, които да опознават природата заедно с него и да медитират за духовно просветление. Рекламира се в частни училища и в интернет. Бизнесът върви, но от 2023 г. насам е в застой, а през последната година не е имало организирани лагери, показа проверка на „Филтър“.

Любопитна е обаче концепцията на детската школа, която е тясно свързана с религиозните учения на Калушев. На фейсбук страницата на школата е поместена главна снимка от филма „Матрицата“ – детето The Orphan с лъжицата. То е героят, който вече знае истината и е разбрал, че светът е илюзия. Същите мотиви ги има и в прощалното съобщение на Ивайло Калушев до майка му – че този свят е илюзорен сън. Учението му също е проповядвало, че нашето измерение е лъжа, а просветените ще отидат в следващото, където е истината.

Сцената на детето с лъжицата от „Матрицата“ се случва, докато главният герой Нео е при Оракула. Там среща дете, спасено от реалния свят, което вече осъзнава, че Матрицата е илюзия и затова може да огъва правилата й чрез ума си. Абсолютно същото е проповядвал и Калушев на учениците си в своята религия, която е смес от будизъм, шаманизъм и сюжети от творбите на ексцентричния писател и сектант Карлос Кастанеда. Детето във филма обяснява на Нео, че светът в Матрицата не е истински, той е симулация, код и програма. Лъжицата в ръцете му е част от този код. Сцената в легендарната лента е силно повлияна от будизма, с който започва и пътят на Калушев, който е „спасявал“ децата от държавното обучение и от общуване в семейната среда, за да ги просвещава в истината.