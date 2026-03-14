14.03.2026 | 16:37

Дидо Фалито е все по-отчаян

Делян Пеевски ще започне да усеща свиващите се граници на собственото си „можене“.

Дидо Фалито изглежда все по-отчаян. Конституцията е пределно ясна – само Министерският съвет може да внесе международен договор за ратификация в Народното събрание. Каквито и маневри да правят Пеевски и Борисов, ефектът ще бъде нулев.

Все по-осезаемо Пеевски ще започне да усеща свиващите се граници на собственото си „можене“.

Но какво друго може да се очаква от човек, който дори няма състуденти по право от ЮЗУ?

Мъка. Мъка. Мъка.

Магнитски като неотменима Фортуна.

И за ги светна – има разделение на властите.

НС не може да задължава МС в рамките на неговите пълномощия.

Тоест ако МС реши да не го внася за ратификация, тук нещата спират.

Илиян Василев