07.06.2025 | 15:24

Диляна Гайтанджиева е „царица на фейковете“ и без ГРУ (видео)

Цялата ѝ кариера е построена върху фалшификации

Имам резерви към личността и делото на Христо Грозев – без да навлизам в подробности, публичната му дейност е меко казано съмнителна. За непубличната естествено не знам нищо. Предполагам, че е добър.

Обаче пък Диляна Гайтанджиева е не просто съмнителна, тя е царицата на фейковете. Цялата ѝ кариера е построена върху фалшификации.

Като се почне от някогашните ѝ инсценировки на „разследване за наркотрафик“, като се мине през напълно фалшивия ѝ филм за Сирия в началото на гражданската война, та до фантасмагориите за биолаборатории.

Това са очевидни фалшификации, които са ми минали през погледа, без дори да я следя – чувал съм, че имала едно разследване с реални неща в него, така ми каза един приятел, който работи нещо по сигурността, но не знам какво точно, щото не питам неща, които няма да ми кажат.

Да кажа само за „наркоразследванията“ в началото на кариерата ѝ. Те са вече напълно забравени, но беше някаква бомбастика – Гайтанджиева снима със скрита камера нещо мрачно и напълно неразбираемо, което представя за сделка с трафикант. „Трафикантът“ май беше уволнен шофьор от телевизията. Сашо Диков в ония години направи разследване на разследванията ѝ – пълен смях. Гайтанджиева се скарала с гаджето си – съучастник в инсценировките, и фейк-продуцентите отидоха при Сашо Диков да разкажат подробно технологията на „разследванията“. Ако се поровя, сигурно още има следи в интернет, това е някъде около 2011-2012.

Филмът ѝ за Сирия (по телевизията на Бюрека TV7) беше компилация от клипчета, свалени от асадистки сайтове и кадри от сирийската телевизия. Нейното лично участие беше да отмята коси в секси клинче с елече PRESS и да се снима до някакъв с картечница, който ужким е в престрелка със съседната сграда. После Гайтанджиева минава през дупка в стената и казва, че противникът е на 50 метра, чува се стрелба. Пак отмята коси и си показва дупето. После пак нещо от сирийската телевизия. После Гайтанджиева притичва и прикляка (звуци от „стрелба“) – и това беше целият филм.

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За нейната непублична дейност също не мога да знам нищо, но бомбастиката на Грозев не може да замести липсващата работа на нашите служби.

Иво Балев