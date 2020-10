30.10.2020 | 18:04

Директорът на БНР оттегли оставката си пред СЕМ

Андон Балтаков е обявил решението си на общо събрание в националното радио

Генералният директор на БНР Андон Балтаков е оттеглил оставката си, която подаде на 21 октомври пред Съвета за електронни медии, съобщи БНР. Шефът е съобщил решението си на общо събрание в националното радио.

Днес Балтаков е пояснил, че вижда задачите си отвъд този законопроект и че затова възнамерява да остане на поста си, който се готвеше да освободи на 1 ноември. „Дори в момента не ме интересува – сега, когато започнах да мисля в дълбочина, дали този закон ще влезе или няма да влезе в Народното събрание. Има много по-важна работа, а тя е наистина БНР да стане обществено радио. Лешояди кръжат около БНР. Срещу нас има хора или позиции, които не отговарят на начина, по който ние искаме да работим и да живеем в това общество. В тази битка трябва да сме заедно. Отивам в СЕМ да си оттегля оставката“, заяви Балтаков, цитиран от „Хоризонт“.

Като друг мотив той е посочил подкрепата, която е получил от работещите в медията. След внесената оставка на Балтаков работещи в БНР разпространиха отворено писмо, с което подкрепиха протеста на генералния си директор. Те призоваваха да бъде оттеглен предложения от Министерството на културата законопроект. „Вариантът, внесен от Министерството на културата, залага постоянна дестабилизация в общественото радио и прави възможен политическия натиск в работата на журналистите“, пише в писмото. Първоначално то бе подписано от 275 служители на медията, като впоследствие техният брой нарасна до 385 души. От два дни в ефира на „Хоризонт“ и на регионалните честоти на БНР звучи и песента на Бийтълс Let it be, с която работещите в националното радио от години предупреждават за готовността си да протестират и да стачкуват.